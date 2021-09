ENVEA : RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2021

Chiffre d’Affaires 39,2 M€ - Résultat d’exploitation 2,4 M€

Le Groupe ENVEA (Paris:ALTEV) (FR0010278762 – ALTEV) annonce aujourd’hui 10 septembre 2021, ses résultats consolidés pour le premier semestre 2021.

en million d'Euro 1S2019 1S2020 1S2021 Chiffre d'affaires 47,1 36,5 39,2 EBITDA 7,0 3,0 3,4 En % du CA 14,90% 8,20% 8,60% EBITDA 6,1 1,9 2,4 En % du CA 13% 5% 6% Résultat net part du Groupe 4,6 1,6 1,9 En % du CA 10% 4% 5% CASH Flow 5,5 2 2,1 variation du BFR 0,7M€ 0,8M€ 2,1M€ Flux de trésorerie d'activité 6,2M€ 2,8M€ 4,2M€ Flux de trésorerie d'investissement -0,4M€ -0,5M€ -0,5M€ Flux de trésorerie de financement -2,9M€ -2,2M€ -1,2M€ Variation de trésorerie 2,9M€ 0,2M€ 2,9M€ Trésorerie nette 17,8M€ 19,8M€ 18,1M€

(NB : Les indicateurs de performance EBITDA/EBIT et CashFlow sont détaillés dans le rapport semestriel du 30/06/21 – Annexe 1 page 14 - disponible sur le site de la société)

Les comptes consolidés au 30 juin 2021, font apparaître un chiffre d’affaires de 39,2 millions d’Euros soit +7,5% par rapport à la même période de 2020 mais toujours en recul de 16,8% en comparaison du 1er semestre 2019 (hors effet de change, le périmètre restant identique). L’effet de change (1) impacte de -1,8% du chiffre d’affaires (-0,7M€) et repose essentiellement sur la dépréciation de la roupie indienne (-7,6%) et du dollar US (-8,5%).

Après un premier semestre toujours affecté par la pandémie, l’activité s’est donc légèrement améliorée mais sans retrouver les niveaux de 2019. Si la zone Europe affiche une croissance de +7,6% par rapport au S1 2019, l’Asie, qui représente 34% du chiffre d’affaires du Groupe, accuse toujours un retard de 38,9%.

Du fait de la part plus importante de la croissance des ventes d’équipements (+9,2%) au S1 2021 (par rapport au S1 2020) que des « services » (+4,6%) qui sont mieux margés, la marge brute est en repli et s’établit à 62,1% (vs 66,3 au S1 2020), en progression de 2,5% en valeur contre 7,5% pour l’activité globale.

La situation financière du Groupe reste saine avec un Gearing négatif de 16,3%.

Situation de l’endettement Au 30 juin 2021 dettes financières à moins 1 an -2,2 dettes financières entre 1 à 5 ans -2,7 Total dettes financières -4,9 Trésorerie 18,1 CASH NET 13,2 Capitaux Propres 78,9 GEARING 16,3%

Malgré une légère reprise de l’activité sur ce premier semestre, celle-ci reste donc en retrait par rapport à 2019 notamment du fait du marché en Chine.

De ce fait et même si les perspectives des autres marchés restent bonnes, les prévisions budgétaires 2021 ont été révisées à la baisse.

Christophe Chevillion, Président d’ENVEA SA, commente :

« Après une année 2020 frappée par la crise sanitaire ayant impacté notre croissance, les activités du Groupe ont repris un fonctionnement plus normal sur 2021 mais sans retrouver leurs niveaux de 2019. C’est particulièrement le cas de l’activité Air Ambiant qui est touchée par le ralentissement du marché Chinois et ce de manière plus importante qu’anticipé. Notre Groupe organise donc sa force commerciale pour renforcer ses positions sur les autres marchés afin de pouvoir renouer avec une forte croissance rapidement.»

Calendrier Financier : Résultats Annuels le 28 avril 2022

www.envea.global

A propos d’ENVEA (envea™) :

Coté sur Euronext Growth, Paris depuis janvier 2006, ENVEA est un acteur de référence en instrumentation pour la surveillance de l’environnement, le contrôle des émissions de fumée et le suivi des procédés industriels.

ENVEA est coté sur Euronext Growth

Code ISIN : FR0010278762 – Mnémo : ALTEV

Reuters : ALTEV.PA - Bloomberg : ALTEV FP

