ENVEA : RESULTATS ANNUELS 2020

Chiffre d’affaires 80,4M€

Résultat d’exploitation 8,3M€

Le Groupe ENVEA (FR0010278762 – ALTEV) annonce aujourd’hui ses résultats annuels consolidés pour l’année 2020.

2018 2019 2020 Chiffre d'affaires 91,6 M€ 100,4 M€ 80,4 M€ EBITDA 14,0 M€ 17,00 10,3 M€ en % du CA 15,3% 16,9% 12,9% EBIT 11,9 M€ 14,7 M€ 8,3 M€ en % du CA 13,0% 14,7% 10,3% Résultat Net 9,5 M€ 10,5 M€ 5,5 M€ en % du CA 10,4% 10,5% 6,9% CashFlow 10,5 M€ 12,4 M€ 8,2 M€

NB : Les indicateurs de performance EBITDA/EBIT et CashFlow sont détaillés dans le rapport annuel 2020 – Annexe 1 - disponible sur le site de la société

Confirmant l’impact négatif de la pandémie sur ses activités, le chiffre d’affaires 2020 recule de 19,9% par rapport à 2019 (-19% à taux de change constant). L’effet de change de -0,9% reflète essentiellement la dépréciation de la roupie indienne (-4,8%) et du yuan chinois (-2,1%).

Le second semestre est en progression de 20,4% par rapport au premier qui avait été particulièrement affecté par les épisodes de confinements mondiaux. Ceux-ci ont conduit à un recul de l’ensemble des marchés ainsi qu’à des difficultés de livraison des commandes.

Le recul le plus significatif est celui de l’Asie dont le chiffre d’affaires, qui représente 38,2% de celui du groupe, baisse de 30,8%. La Chine décroche de - 47,2%, particulièrement affectée sur le marché de l’Air Ambiant, et l’Inde où la situation sanitaire reste préoccupante diminue de 21,5%. L’Europe représente 48,6% des ventes et résiste globalement bien avec une baisse du chiffre d’affaires de 5,8%, grâce entre autres à la résilience des marchés italien, britannique ou belge. La France baisse de 10,8%, mais après une année 2019 en forte croissance de 16,2%. Les zones Amériques et Afrique/Moyen Orient finissent l’exercice 2020 en décroissance respective de 49,9% et 22,4%.

Les ventes hors de France ont représenté 80,0% du chiffre d’affaires.

L’activité Air Ambiant est celle qui a le plus souffert sur 2020 du fait notamment des reports de commandes ou de mises en service. L’activité Emissions Industrielles, qui a été pénalisée mais dans une moindre mesure, a représenté 55% des ventes du Groupe en 2020 contre 51% en 2019. L’activité Process industriel est quant à elle restée stable par rapport à 2019. La crise sanitaire a peu affecté les ventes de services qui progressent de 1,1% à 35,2% des revenus.

La progression des activités Services dans le « mix-produits » du Groupe a participé à l’amélioration de la marge brute de 260 points de base mais recule en valeur de 16,7% (contre 19,9% pour le chiffre d’affaires), et ressort à 66,5% des revenus du Groupe. La baisse de l’activité a engendré un accroissement du poids des charges fixes de 100 points de base à 13,4% du chiffre d’affaires, nettement atténué par la diminution des frais professionnels du Groupe de 40%. La masse salariale a reculé de 7,4% (notamment du fait de la réduction de l’intérim et de la mise en place de mesures exceptionnelles de soutien dans différents pays). La productivité (Masse salariale/Valeur Ajoutée) a, de son côté, chuté de 8,1 points.

Ces éléments pèsent de -3,4 points sur le résultat d’exploitation (EBIT) qui ressort à 10,3% du chiffre d’affaires (- 43,3% par rapport à 2019).

Il faut tenir compte dans ces résultats de l’impact lié à la dévalorisation de nombreuses devises par rapport à l’Euro (essentiellement la roupie indienne en 2020) dont les effets des changes opérationnels et financiers ont impacté de - 542 K€ le résultat avant impôts.

Dans ce contexte difficile, le Groupe a accru ses dépenses de R&D de 5% à 7,7% du chiffre d’affaires afin de ne pas remettre en cause ses développements stratégiques en cours et de poursuivre le développement de son offre et son avance technologique.

Le ralentissement brutal de l’activité du Groupe, la difficulté d’effectuer des prévisions fiables dans le contexte pandémique et la forte variation des résultats ont engendré un important accroissement du Besoin en fonds de roulement de 7,6M€ (dont +2,4M€ pour les stocks, +3,4M€ de créances fiscales et 3,3M€ de baisse du passif social).

en M€ Au 31/12/2020 dettes financières à moins 1 an -2,3 dettes financières entre 1 à 5 ans -3,6 Total dettes financières -5,9 Trésorerie 15,2 CASH net 9,3 Capitaux propres 78,4 GEARING -11,84%

La trésorerie recule de 4,4M€ et s’établit à 15,2M€.

La rentabilité des capitaux propres sur 2020 s’élève à 12,4% et l’endettement financier d’ENVEA s’établit à 5,9 M€ (contre 7,9 M€ en 2019). L’endettement net reste négatif à 9,3 M€ (-11,7 M€ par rapport à 2019, gearing -11,9%).

Du fait de la situation 2020 dégradée et des incertitudes pesant sur les prochains mois, le Conseil d’Administration a décidé de ne pas proposer de versement de dividendes à la prochaine Assemblée générale du 22 juin 2021.

Enfin, à noter que par mesure d’économie, ENVEA a mis fin à son contrat de liquidité avec la Société Gilbert Dupont le 01/01/2021 et que les fonds de 31992.52€ et les 1386 actions qui l’alimentaient ont été transférés à la société sans mise en place d’un nouveau contrat.

Francois Gourdon, Président Fondateur d’ENVEA, commente :

« Face à une situation sanitaire inédite, le monde et ses repères sont profondément bouleversés depuis mars 2020. Le fonctionnement de nos sociétés et de nos économies a été sévèrement frappé et a nécessité des capacités d’ajustements et de résilience inconnues de nos sociétés modernes. Les entreprises ont dû très rapidement entreprendre cette mue où la visibilité des affaires s’est réduite à un horizon très court. Face à ces aléas, ENVEA et ses équipes ont su relever ce challenge et malgré un recul de ses activités, le Groupe est parvenu à préserver une bonne rentabilité et a continué à parier sur l’avenir de ses marchés et de ses produits. Même si la crise est encore très présente et que les incertitudes sont nombreuses, les ambitions d’ENVEA restent intactes quant à son développement à plus long terme. Et comme dans tout épreuve, je suis certain que nous en sortirons tous plus fort et que cette crise obligera le monde entier à réfléchir d’autant plus sur le respect de notre environnement et des valeurs qui l’accompagnent.

Durant cette période, l’ensemble de nos 780 collaborateurs reste à pied d’œuvre pour répondre aux besoins de nos clients. »

Calendrier Financier 2020

Assemblée Générale : 22 juin 2021

Résultats 1er semestre 2021 : 27 octobre 2021

A propos d'ENVEA (envea™) :

Coté sur Euronext Growth, Paris depuis janvier 2006, ENVEA est un acteur de référence en instrumentation pour la surveillance de l’environnement, le contrôle des émissions de fumée et le suivi des procédés industriels.

ENVEA est coté sur Euronext Growth

Code ISIN : FR0010278762 – Mnémo : ALTEV

Reuters : ALTEV.PA - Bloomberg : ALTEV FP

