EOC: feu vert imminent pour les travaux après le retrait du recours de l'ATE

Zurich (awp) - Le réseau hospitalier cantonal tessinois (EOC) devrait pouvoir commencer incessamment les travaux d'extension de l'hôpital Civico de Lugano. La section locale de l'Association transport et environnement (ATE) a retiré son opposition après la réduction du nombre de places de stationnement prévues pour les voitures, qu'elle jugeait trop élevé, précise l'EOC jeudi dans un communiqué.

La nouvelle mouture du Civico sera développée sur huit niveaux dans un espace situé entre l'hôpital et le parking, adossée aux bâtiments existants, et abritera entre autres une unité de soins intensifs, un bloc opératoire doté de huit salles, un service d'urgence et un héliport.

En mars 2016, l'EOC avait évoqué un montant d'investissement de près de 80 millions de francs suisses pour le projet.

buc/jh