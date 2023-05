EOG et Coterra dépassent les estimations de bénéfices grâce à la hausse des prix et de la demande de pétrole

Les producteurs de schiste américains EOG Resources Inc et Coterra Energy Inc ont dépassé les estimations pour le premier trimestre jeudi, rejoignant leurs pairs qui bénéficient d'une demande soutenue de carburant et d'une offre de pétrole brut restreinte.

Les actions d'EOG ont augmenté de 1% après la cloche et Coterra a ajouté 3,5%. Le prix de référence du Brent était toujours supérieur aux niveaux qui permettent aux producteurs de pétrole et de gaz de forer de manière rentable, même s'il était inférieur de près de 20 % à celui de l'année dernière et s'élevait en moyenne à 81,24 dollars le baril au cours des trois premiers mois de l'année 2023. L'année dernière, les prix du brut ont atteint des sommets pluriannuels après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a bouleversé les marchés mondiaux de l'énergie. Le prix moyen du pétrole brut d'EOG a chuté d'environ 20 % au cours du trimestre pour atteindre 77,26 dollars le baril, mais les volumes totaux ont augmenté pour atteindre 943 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre 883 300 boepd il y a un an, en raison de l'augmentation de la production de la zone gazière du sud du Texas, Dorado. Le producteur de schiste prévoit une production totale au deuxième trimestre comprise entre 939 500 boepd et 974 700 boepd. Il a également réitéré son budget d'investissement pour 2023 entre 5,8 milliards de dollars et 6,2 milliards de dollars, et un volume de production entre 944 000 boepd et 1,03 million de boepd. Sur une base ajustée, la société a gagné 2,69 dollars par action au premier trimestre, alors que les analystes attendaient en moyenne 2,48 dollars, selon les données de Refinitiv. Les recettes ont bondi d'environ 52 % à 6 milliards de dollars par rapport à l'année précédente et ont dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui était de 5,5 milliards de dollars. Coterra Energy a gagné 87 cents par action, alors que les analystes s'attendaient à 70 cents. Les producteurs de schiste Marathon Oil Corp et APA Corp ont également affiché des bénéfices conformes au marché mercredi, mais APA a déclaré qu'elle réduirait son budget annuel de 100 millions de dollars afin de limiter la production de gaz.