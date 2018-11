Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EOS imaging présentera la solution EOS lors du Congrès de l'Association Américaine des chirurgiens de la hanche et du genou (AAHKS) qui se tiendra à Dallas, aux États-Unis du 1er au 4 novembre 2018. L'assemblée annuelle de l'AAHKS est la deuxième plus grande conférence dédiée à la reconstruction articulaire. Le Docteur David Mayman, de l'Hospital for Special Surgery (HSS) de New-York donnera une présentation sur le stand EOS imaging (521) sur la thématique " EOS 2D/3D Hip Arthroplasty Planning in Standing and Sitting Position " le vendredi 2 novembre à 13h45.Il reviendra sur l'importance des examens fonctionnels EOS en position debout et assise afin d'élaborer une planification personnalisée basée sur l'anatomie spécifique à chaque patient.