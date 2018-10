EOS imaging : ANNONCE L’INSTALLATION DES PREMIERS SYSTÈMES EOS DANS LA PENINSULE IBERIQUE

Installation de deux premiers systèmes EOS à Barcelone, Espagne

Entrée au Portugal planifiée fin 2018

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - PEA-SME éligible), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce les premières installations dans deux centres privés d’excellence, au sein du Barcelona Spine Center – Instituto Clavel de l’hôpital Quiron, et à l’hôpital HM Delfos, tous deux situés à Barcelone, Espagne. L’installation d’un troisième équipement est également prévue à Lisbonne, Portugal, d’ici la fin de l’année. Les trois installations sont faites au sein d’établissements qui font partie de groupements hospitaliers privés.

« Nous nous réjouissons de ces premières installations dans deux des meilleurs centres privés en Espagne pour la chirurgie du rachis, qui seront bientôt suivies d’une première installation au Portugal. Notre solution, largement adoptée au sein des hôpitaux académiques en Europe et dans le monde, convainc de façon croissante les centres de soins orthopédiques au sein de groupes hospitaliers privés. Ils contribuent à une fraction significative des soins ostéo-articulaires et de chirurgie orthopédique en dehors du cadre hospitalier traditionnel, et nous sommes heureux de rendre ainsi notre technologie accessible à un plus grand nombre de patients. » a déclaré Marie Meynadier, Directrice Générale.

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 280 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 33 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l'indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Euronext Growth à Paris.

