EOS imaging : ANNONCE LE 350ème SYSTÈME INSTALLÉ DANS LE MONDE À L'UNIVERSITY OF MISSOURI HEALTH CARE

Regulatory News:

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier des solutions d’imagerie 2D / 3D et de données pour l’orthopédie, annonce aujourd'hui la 350ème installation du système EOS® au sein du Missouri Orthopaedic Institute à l’University of Missouri Health Care. Ce centre de chirurgie orthopédique propose l’offre de soins la plus complète du Missouri.

Le Missouri Orthopaedic Institute est le plus grand centre orthopédique indépendant du Missouri. Il a été conçu et construit pour répondre principalement aux besoins des patients en orthopédie. Le centre est spécialisé dans la médecine du sport, la pédiatrie, l'orthopédie générale, la prise en charge des pathologies de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale ainsi que la traumatologie. L’installation du système EOS offrira aux patients une imagerie 2D / 3D du corps entier en position fonctionnelle à une dose de rayonnement inférieure de 50% à 85% à celle des examens de radiologie conventionnelle et inférieure de 95% à celle des scanners.

Mike Lobinsky, Directeur Général d’EOS imaging, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer l’installation de notre 350ème système mondial au sein du Missouri Orthopaedic Institute et sommes convaincus que notre technologie s’inscrit parfaitement dans la mission de l’hôpital qui est d’offrir des soins de pointe aux patients. Notre base installée croissante aux États-Unis et dans le monde démontre la reconnaissance de notre solution unique par les professionnels de santé dédiés aux soins ostéo-articulaires. Nous continuerons de déployer notre solution d’imagerie 2D/3D pour permettre à de plus de plus en plus de patients d’en bénéficier. »

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché mondial annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 350 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'un million d'examens de patients par an. Au cours de l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 35,4 M€. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 175 personnes.

EOS imaging a été choisi pour faire partie du nouvel indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 sociétés françaises cotées sur Euronext et Alternext à Paris.

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ DE MISSOURI HEALTH CARE (MU Health Care)

L’Université du Missouri Health Care fait partie du principal système de santé universitaire de l’État et offre une gamme complète de soins allant des soins primaires aux traitements multidisciplinaires hautement spécialisés pour les patients atteints des pathologies et des blessures les plus graves. Les patients de chacun des 114 comtés du Missouri ont accès à environ 6 000 médecins, infirmiers et professionnels de santé au sein de MU Health Care. Les établissements de santé de la MU comprennent l’Ellis Fischel Cancer Center, le Missouri Orthopaedic Institute, le Missouri Psychiatric Center, University Hospital, and Women’s and Children’s Hospital à Columbia. D’autres centres sont affiliés comme le Capital Region Medical Center à Jefferson City, le Columbia Family Medical Group, le Columbia Surgical Associates et le Rusk Rehabilitation Center.

MU Health Care est un membre fondateur du réseau de santé Health Network of Missouri et de MPact Health. Plus de 50 cliniques ambulatoires de MU Health Care dans le centre du Missouri reçoivent plus de 500 000 visites par an. Pour plus d’information, visitez : http://muhealth.org

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191112005836/fr/