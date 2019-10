EOS imaging ANNONCE LES PREMIERS CAS D'UTILISATION CONJOINTE DE hipEOS 3.0 ET DE L'OUTIL DE NAVIGATION HIP® SMART D'INTELLIJOINT GRÂCE À EOSlink™ A L'HÔPITAL HSS A NEW-YORK

L’utilisation combinée des deux technologies offre des avantages uniques, permettant d’optimiser l’arthroplastie totale de la hanche (PTH)

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier des solutions d’imagerie 2D / 3D et de données pour l’orthopédie, a annoncé aujourd’hui les premiers cas patients ayant bénéficié d’une planification chirurgicale réalisée avec son logiciel hipEOS 3.0 et transférée en per-opératoire au système de navigation Intellijoint HIP d’Intellijoint Surgical qui permet un guidage du geste chirurgical par des mesures de positionnement des implants réalisées en temps réel. La combinaison des deux outils permet d’optimiser les résultats chirurgicaux dans l’arthroplastie totale de la hanche.

Les premières interventions ont été réalisées par le Docteur Peter K. Sculco, chirurgien orthopédiste à l’hôpital HSS (Hospital for Special Surgery) de New York et consultant d’EOS imaging et d’Intellijoint Surgical. HSS est le plus grand centre médical universitaire au monde dédié aux pathologies musculo-squelettiques. Pour la dixième année consécutive, il est en tête du classement de l’U.S. News & World Report (2019-2020) en orthopédie.

hipEOS 3.0 est une solution de planification chirurgicale 3D qui utilise les images EOS du patient en position fonctionnelle, debout et assise, pour calculer des données et modèles 2D/3D spécifiques, caractérisant notamment la relation hanche/rachis, l’inégalité de longueur des jambes, l’offset fémoral ou encore la torsion fémorale. Elle permet ainsi aux chirurgiens de choisir et optimiser le positionnement des implants afin de maximiser la mobilité de la hanche spécifiquement pour chaque patient. La solution permet donc d’établir une stratégie chirurgicale optimale en prenant en compte les caractéristiques anatomiques critiques pour le succès d’une PTH et propres à chaque patient.

Avec la combinaison de hipEOS 3.0 et d’Intellijoint HIP, les chirurgiens peuvent réaliser des mesures per-opératoires en temps réel pour placer l’implant présélectionné exactement à sa position optimale et exécuter ainsi au bloc le planning avec précision. Cette combinaison utilise la toute dernière solution développée par EOS imaging : EOSlink™ qui intègre de façon fluide les EOSapps aux solutions chirurgicales per-opératoires. Cette offre contribue à l’optimisation des résultats cliniques, incluant la réduction des inégalités de longueur des jambes et du risque de dislocation ou de conflit fémoro-acétabulaire.

« L’association de hipEOS et du système Intellijoint HIP me conforte dans le fait d’avoir réalisé une planification pré-opératoire précise qui prend en compte les éléments spécifiques du patient tels que la mobilité du bassin et l’anté-version fémorale et de pouvoir exécuter ce planning en toute fiabilité. Je suis convaincu que cette association de technologies est précieuse, à relativement faible cout, facile à utiliser et qu’elle améliore l’efficacité opérationnelle et, in fine, les résultats pour les patients », a indiqué le Docteur Peter Sculco.

« L’extension de notre offre avec EOSlink assure une intégration fluide de nos solutions de planification au sein de la salle d’opération. Nous sommes ravis de voir l’hôpital HSS, l’un des centres médicaux universitaires les plus prestigieux au monde, utiliser hipEOS associé au système de navigation per-opératoire Intellijoint HIP. Nous sommes certains que l’association de systèmes d’exécution per-opératoires et de notre solution de planification chirurgicale hipEOS, qui exploite nos images EOS basse dose en position debout et assise, représente l’avenir de la planification et de l’exécution assistées par ordinateur et de l’optimisation de l’arthroplastie totale de la hanche » a précisé Mike Lobinsky, Directeur Général d’EOS imaging.

"Nous sommes ravis de montrer la robustesse d'Intellijoint HIP à travers sa capacité à accepter et à fournir des plannings chirurgicaux pré-opératoires pour l’arthroplastie totale de la hanche", a déclaré Armen Bakirtzian, Directeur Général et Co-fondateur d'Intellijoint Surgical. "Ce premier cas à HSS démontre les bénéfices de la planification pré-opératoire hipEOS et la valeur apportée par Intellijoint HIP en fournissant au bloc opératoire des plannings précis spécifiques à chaque patient ».

