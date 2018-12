EOS imaging : Agenda Financier 2019

Regulatory News:

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, présente aujourd’hui son agenda financier 2019.

Les publications financières auront lieu après clôture du marché. Ce calendrier est indicatif et peut-être soumis à modifications.

• Chiffre d’affaires annuel 2018 Jeudi 17 janvier 2019 • Résultats annuels 2018 et Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 Mardi 16 avril 2019 • Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019 Mardi 16 juillet 2019 • Résultats du 1er semestre 2019 Jeudi 12 septembre 2019 • Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 Mercredi 16 octobre 2019

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l’indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris.

EOS imaging est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext

ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI

A propos d’EOS imaging

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 280 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 33 pays, dont les Etats-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.

