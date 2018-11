EOS imaging : Changement de direction pour renforcer la stratégie américaine de la société

Mike Lobinsky, Président Amérique du Nord, est nommé Directeur Général à compter du 1er janvier 2019

Valérie Worrall rejoint la société en tant que Directeur Financier

Regulatory News:

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), le pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce le changement de sa direction avec effet au 1er janvier 2019.

Le Conseil d’administration, en accord avec Marie Meynadier, Directrice Générale Exécutive d’EOS imaging, a souhaité faire évoluer la direction de la société pour poursuivre et renforcer sa présence aux Etats-Unis, son premier marché, et y étendre sa base actionnariale. Le Conseil a ainsi nommé Mike Lobinsky, entré dans l’entreprise en août 2017 en tant que Président Amérique du Nord, au poste de Directeur Général Exécutif (Chief Executive Officer) en vue de succéder à Marie Meynadier à compter du 1er janvier 2019. Marie Meynadier poursuivra sa mission de Directrice Générale Exécutive d’EOS imaging jusqu’au 31 décembre 2018 et conservera après cette date un mandat d’administrateur au sein du Conseil d’administration de la société. Il est envisagé également de proposer de nommer Mike Lobinsky en qualité d’administrateur d’EOS imaging lors d’une prochaine Assemblée Générale d’actionnaires.

Mike Lobinsky cumule vingt ans d’expérience dans le domaine médical dans des fonctions senior de ventes, opérations, marketing et business development. Spécialiste du secteur de l’orthopédie et de l’équipement, il a en particulier occupé des fonctions de direction dans les sociétés d’implants et de navigation Stryker, Brainlab et Smith and Nephew, et a contribué à la cession du spécialiste de la robotique Blue Belt à la société Smith and Nephew.

Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, déclare : « J’ai un immense plaisir à travailler avec Mike depuis plus d’un an. Son leadership et sa connaissance du secteur, combinés à sa fine compréhension de la culture d’entreprise, sont d’excellents atouts pour EOS imaging, et j’ai toute confiance en sa capacité à poursuivre et accélérer le développement de la société. Notre marché nord-américain est considérable, et Mike saura le développer sans renier notre ancrage européen en s’appuyant sur l’équipe de management de talent présente à Paris, et en particulier sur Eric Maulavé, Directeur Général Adjoint.

J’ai eu autant d’honneur que de plaisir à servir la société, et à développer notre projet depuis sa fondation. Je rends hommage aux hommes et aux femmes, collaborateurs, administrateurs, actionnaires, cliniciens et partenaires, qui m’ont accompagnée durant ces années. Nos équipes peuvent être fières du travail accompli, et je renouvelle toute ma confiance dans tous ceux et celles qui travaillent aujourd’hui à la poursuite de nos succès ».

Gérard Hascoet, Président du Conseil d’Administration d’EOS imaging, déclare : « La vision de Marie, son énergie et sa capacité managériale hors norme ont porté EOS imaging à un stade d’excellence et de de notoriété internationale unique. Marie a permis à l’entreprise d’accéder aujourd’hui à une opportunité d’accélération aux Etats-Unis, qui constitue une nouvelle étape. Elle a su attirer à ses côtés une équipe managériale capable de relever ce nouveau défi, et préparer ainsi sa succession. Il est rare de pouvoir appréhender l’avenir dans d’aussi bonnes conditions. »

Mike Lobinsky, Président Amérique du Nord, d’EOS imaging, déclare : « Je suis très reconnaissant à Marie et aux membres du Conseil pour leur confiance, et accepte avec enthousiasme la charge qui m’est confiée. Peu de sociétés ont réussi ce qu’EOS a fait, et ces acquis sont un tremplin remarquable pour la poursuite de notre développement. Le potentiel de notre solution est remarquable, et je suis confiant dans notre capacité à le traduire en croissance et valeur à court, moyen et long terme. »

Valérie Worrall rejoint par ailleurs la société au poste de Directrice Financière (Chief Financial Officer). Valérie Worrall est forte de plus de vingt ans d’expérience dans des fonctions financières et en tant que Directrice Financière au sein de business units dans le secteur de la santé. Elle a mené une carrière internationale aux Etats-Unis, en Asie du Sud-Est, en Suisse et en Grande-Bretagne, et occupait plus récemment le poste de Directrice Financière (CFO) dans la société française de dispositifs médicaux Balt.

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 280 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 33 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l'indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Euronext Growth à Paris.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181105005697/fr/