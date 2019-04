EOS imaging : PRÉSENTE EOSlink

Intégration des solutions logicielles de planification chirurgicale EOSapps au bloc opératoire

Regulatory News:

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - PEA - PME éligibles), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, présente aujourd'hui EOSlink, sa nouvelle solution qui permettra l’intégration des solutions logicielles de planification chirurgicale pré-opératoire EOSapps avec des solutions chirurgicales per-opératoires, telles que les systèmes de navigation, les systèmes basés sur la robotique et les solutions de tiges rachidiennes sur mesure.

EOSapps est la suite de logiciels de planification chirurgicale 3D en ligne d’EOS imaging pour les chirurgies de la colonne vertébrale, les arthroplasties totales de hanche et du genou. EOSapps utilise les images 2D/3D EOS corps entier, à basse dose, en position debout et assise, en prenant en compte des facteurs propres à chaque patient et essentiels au succès de l'intervention chirurgicale. EOSlink introduit la solution EOS au bloc opératoire via un transfert sécurisé des données et permet une intégration fluide avec les systèmes intra-opératoires existants.

« Avec EOSlink, nous apportons une nouvelle brique à notre portefeuille évolutif d’équipements, de logiciels et de solutions de services dédiés à l’orthopédie. EOSlink permettra à nos clients de transférer de manière fluide leur planification chirurgicale de la colonne vertébrale, de la hanche ou du genou directement au bloc opératoire pour exécution de la chirurgie. Nous nous réjouissons d’apporter cette solution sur le marché. » a déclaré Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging. « Avec l’ajout d’EOSlink, notre offre couvre l’ensemble du parcours de soin du patient du diagnostic et de la planification chirurgicale à l’exécution au bloc opératoire et au contrôle post-opératoire. Nous sommes convaincus que cette solution unique permettra de réaliser des gains d'efficacité tout au long du parcours de soins, ce qui contribuera à améliorer les résultats pour les patients.»

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Le Groupe compte plus de 300 systèmes EOS® installés dans plus de 30 pays, dont les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Union Européenne, représentant environ un million d'examens annuels. EOS imaging a réalisé un chiffre d’affaires de 35,3M€ sur l'exercice 2018.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l'indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Euronext Growth à Paris.

