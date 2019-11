EOS imaging : PRÉSENTE SES SOLUTIONS ORTHOPÉDIQUES AVANCÉES AU CONGRÈS DE LA CHIRURGIE DE LA HANCHE ET DU GENOU (AAHKS) AUX ÉTATS-UNIS

Un symposium organisé le jeudi 7 novembre avec le Dr Peter Sculco et le Dr Aaron Buckland, présentera les bénéfices d’hipEOS et d’EOSlink pour l’arthroplastie totale de la hanche

Retrouvez EOS imaging sur le stand #204

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier des solutions d’imagerie 2D / 3D, et de données pour l’orthopédie, annonce aujourd’hui la présentation de ses solutions orthopédiques avancées au congrès annuel de l'Association américaine des chirurgiens de la hanche et du genou (AAHKS), qui se tiendra du 7 au 10 novembre 2019 à Dallas, Texas.

La société présentera sa suite de solutions orthopédiques avancées, incluant le système EOS, son logiciel de planification chirurgicale 3D en ligne, hipEOS et EOSlink™, récemment lancé, qui intègre de façon fluide la planification chirurgicale au bloc opératoire. hipEOS utilise les images EOS en position fonctionnelle, debout ou assise, pour sélectionner les implants et optimiser leur positionnement afin de maximiser la mobilité de la hanche selon l’anatomie 3D de chaque patient.

En partenariat avec Intellijoint Surgical, EOS imaging organisera un symposium pour présenter sa solution de planification fonctionnelle de prothèse total de hanche, hipEOS, et son exécution au bloc opératoire avec Intellijoint HIP grâce à EOSlink. Les premiers cas patients combinant les technologies des deux sociétés ont été réalisés le mois dernier par le Dr Peter Sculco, chirurgien orthopédique à l’hôpital HSS (Hospital for Special Surgery) à New York. Le Dr Sculco animera le symposium avec le Dr Aaron Buckland, chirurgien spécialiste du rachis au NYU Langone Medical Center à New York City. Ensemble, ils démontreront l’importance de la relation hanche/rachis dans l’arthroplastie totale de la hanche et le rôle essentiel de la planification chirurgicale hipEOS, pour identifier les patients à risque et optimiser la sélection des implants et leur positionnement afin de minimiser les complications post-opératoires. Le Dr Sculco montrera également comment la solution Intellijoint HIP permet d’exécuter avec précision la planification hipEOS au bloc opératoire, avec des ajustements per-opératoires possibles en temps réel.

Mike Lobinsky, Directeur Général d’EOS imaging, commente, “Nous nous attendons à une grande participation cette année au Congrès annuel de l’AAHKS et nous sommes heureux de présenter notre portfolio de solutions pour le diagnostic, la planification, l’exécution au bloc opératoire et le suivi des pathologies du genou et de la hanche. Nous sommes ravis d’organiser un symposium avec Intellijoint Surgical, où deux chirurgiens de renom animeront une discussion autour des dernières innovations dans la planification et l’exécution des arthroplasties totales de hanche ».

Information sur le symposium :

Planification fonctionnelle de l’arthroplastie totale de la hanche et exécution per-opératoire avec les solutions 3D EOS et Intellijoint HIP

Présentateurs : Dr Peter Sculco, Chirurgien orthopédique à HSS (Hospital for Special Surgery)

Dr Aaron Buckland, MD, chirurgien du rachis à NYU Langone Medical Center

Lieu: Governors Lecture Hall – Hilton Anatole, Dallas, Texas

Inscription : http://eosimaging.activetrail.biz/AAHKS-symposium

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale.

EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 300 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'un million d'examens de patients par an. Au cours de l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 35,4 M€. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 175 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging a été choisi pour faire partie du nouvel indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 sociétés françaises cotées sur Euronext et Alternext à Paris.

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

Prochain communiqué de presse : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 le 8 janvier 2019

