EOS imaging : PRÉSENTERA LA SOLUTION EOS AU CONGRÈS AMERICAIN DE LA CHIRURGIE DE LA HANCHE ET DU GENOU (AAHKS), DU 1ER AU 4 NOVEMBRE A DALLAS, ÉTATS-UNIS

Session de présentation du Docteur Mayman, chirurgien à l’Hôpital for Special Surgery de New-York, sur la planification de l’arthroplastie de la hanche avec la solution EOS, le 2 novembre à 13h45 sur le stand EOS imaging

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, présentera la solution EOS lors du Congrès de l’Association Américaine des chirurgiens de la hanche et du genou (AAHKS) qui se tiendra à Dallas, aux États-Unis du 1er au 4 novembre 2018. L’assemblée annuelle de l’AAHKS est la deuxième plus grande conférence dédiée à la reconstruction articulaire.

Le Docteur David Mayman, de l’Hospital for Special Surgery (HSS) de New-York donnera une présentation sur le stand EOS imaging (521) sur la thématique « EOS 2D/3D Hip Arthroplasty Planning in Standing and Sitting Position » le vendredi 2 novembre à 13h45. Il reviendra sur l’importance des examens fonctionnels EOS en position debout et assise afin d’élaborer une planification personnalisée basée sur l’anatomie spécifique à chaque patient.

« Les chirurgies de la hanche représentent une part importante de notre activité à l'hôpital HSS. Chaque année, nos chirurgiens des membres inférieurs effectuent plus de 12 000 arthroplasties de la hanche et le système EOS est devenu un élément essentiel pour évaluer correctement l'anatomie de chaque patient et identifier les risques de complication » explique le Docteur Mayman « J’effectue 800 chirurgies par an et j’utilise la solution EOS pour la planification de chacune d’entre elles. »

« Nous sommes heureux de présenter au Congrès de l’AAHKS la solution EOS, et en particulier les EOSapps pour la planification de la chirurgie de prothèse articulaire. La solution EOS devient un standard de soins dans le traitement des pathologies de la hanche et nous sommes très fiers de pouvoir offrir de nouvelles perspectives pour améliorer leur prise en charge chirurgicale » conclut Marie Meynadier, Directrice Geìneìrale d'EOS imaging.

Pour plus d’informations, rencontrez-nous sur le stand n°521 ou n’hésitez pas à nous contacter sur : contact@eos-imaging.com

