EOS imaging : PRÉSENTERA LA SOLUTION EOS AU CONGRÈS DE LA NORTH AMERICAN SPINE SOCIETY 2018 (NASS) DU 26 AU 29 SEPTEMBRE À LOS ANGELES, ETATS-UNIS

spineEOS, logiciel de planification 3D en ligne de la suite EOSapps sera présenté sur le stand EOS #2314 par un chirurgien de renom

Regulatory News:

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, présentera la solution d’imagerie EOS et plus particulièrement spineEOS, logiciel de planification 3D en ligne, pendant le 33ème Congrès de la NASS. Le congrès, qui aura lieu du 26 au 29 septembre 2018 à Los Angeles en Californie, est un rendez-vous incontournable et international qui réunit chaque année les chirurgiens du rachis et les fabricants de solutions pour les traitements rachidiens.

Le Docteur Aaron J. Buckland, chirurgien à l’hôpital Langone à New York University (NYU), présentera les bénéfices de l’imagerie 3D du corps entier pour le traitement des pathologies du rachis lors des sessions « Meet the Experts » sur le stand EOS N°2314. La présentation du Dr Buckland inclura plusieurs cas chirurgicaux fondés sur la planification spineEOS.

spineEOS fera également l’objet d’une présentation lors de la session « Innovative Technology podium presentations », le jeudi 27 septembre à 14h19. La présentation « spineEOS : biomechanics-enhanced spine surgery planning » décrira comment les modèles 3D et la simulation biomécanique mise en œuvre dans spineEOS contribuent à planifier et réaliser les chirurgies du rachis dégénératif et déformatif. Le logiciel spineEOS tire pleinement parti de l’information anatomique tri-dimensionnelle sous-jacente aux images EOS 3D, et permet de proposer une correction rachidienne personnalisée, basé sur les critères recommandés par la littérature scientifique.

En outre, de multiples présentations médicales d’institutions américaines clés présenteront la valeur de la solution EOS dans le traitement du rachis. Les équipes de l’Université de New-York (NYU), de Hospital for Special Surgery (HSS) et de l’Université de Columbia présenteront, en particulier, plusieurs travaux relatifs à l’apport de l’imagerie EOS corps entier en position debout et/ou assise pour la prise en compte de la relation hanche-rachis et de la flexibilité rachidienne, et plus généralement pour une nouvelle approche dans la chirurgie rachidienne.

Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, indique : « Notre solution s’impose progressivement comme un standard de soin pour le traitement des pathologies rachidiennes, focus du congrès de la NASS. Nous sommes heureux d’y voir présenter par un spécialiste reconnu nos solutions, les seules à apporter aux chirurgiens une information anatomique tri-dimensionnelle en position fonctionnelle. Nos solutions rencontrent un succès grandissant auprès de la communauté des chirurgiens, et seront une composante importante de notre développement dans les années à venir.»

Les sessions « Meet the Expert » avec Docteur Buckland auront lieu sur le stand EOS N°2314 respectivement les jeudi 27 septembre à 15h, le vendredi 28 septembre à 10h. Pour plus d’informations, rencontrez-nous sur le stand N°2314 ou n’hésitez pas à contacter : contact@eos-imaging.com

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 250 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 31 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l'indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180925005765/fr/