EOS imaging : PRÉSENTERA LA SUITE EOS AUX JOURNEES FRANCOPHONES DE RADIOLOGIE

EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, présentera sa solution collaborative de partage des données 2D/3D stereoVIEW et sa nouvelle plateforme d’e-learning aux Journées Francophones de Radiologie (JFR), qui auront lieu du 12 au 15 octobre, au Palais des Congrès de Paris. Les JFR qui, cette année, sont sous la thématique « L’imagerie juste : pour un traitement ciblé et personnalisé », sont un moment privilégié d’échanges autour des dernières avancées technologiques et scientifiques de l’imagerie médicale.

Au cours des JFR, la solution EOS fera l’objet de plusieurs sessions de communications scientifiques et posters sur l’imagerie ostéo-articulaire des membres inférieurs et du rachis. Une communication par le Docteur Mainard-Simard (Nancy) présentera, en particulier, de premiers résultats sur un prototype sterEOS mettant en œuvre des algorithmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage profond pour la modélisation automatique du rachis 3D en position debout. La session aura lieu le samedi 13 octobre à 16h21, en salle 253.

Par ailleurs, sur son stand N°113, EOS imaging mettra spécifiquement en avant son application stereoVIEW de partage collaboratif de données 2D et 3D entre radiologues, médecins traitants et patients. stereoVIEW permet de visualiser les modèles et mesures 3D pour partager avec les patients le diagnostic et les différentes options de traitement et faciliter l’échange avec les médecins traitants.

Les équipes EOS présenteront également la nouvelle plateforme de formation en ligne certifiée Datadock. Elle forme aux solutions d’imagerie basse dose biplan EOS, de reconstruction et d’analyse 2D/3D sterEOS, ainsi qu’à la suite logicielle en ligne EOSapps de planification chirurgicale 3D. La formation est dispensée sous formes de cours classiques et/ou certifiants.

« Nous sommes heureux de présenter aux Journées Francophones de Radiologie de nouveaux outils qui viendront encore renforcer la valeur de la suite EOS dans le traitement des pathologies ostéo-articulaires. Nous continuons d’innover pour améliorer leur prise en charge, faciliter le travail des radiologues et de leurs correspondants, et soutenir l’adoption croissante de nos solutions » conclut Marie Meynadier, Directrice Générale d'EOS imaging

Pour plus d’informations, rencontrez-nous sur le stand n°113, Hall Passy, Niveau 1 ou n’hésitez pas à nous écrire à : contact@eos-imaging.com

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 280 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 33 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l'indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris.

