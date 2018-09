EOS imaging : PUBLIE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2018

Chiffre d’affaires en progression de +11% portée par l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique, malgré un effet de change défavorable sur le semestre (+7% hors effets de change)

Marge brute en croissance de 520 points à 50,3% du chiffre d'affaires

Renforcement de la position de trésorerie suite à l’émission d’obligations convertibles et à la signature d’un accord de financement avec Fosun 1

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier de l’imagerie 2D / 3D pour l’orthopédie, annonce ses résultats semestriels consolidés, au 30 juin 2018, arrêtés par le conseil d’administration du 12 septembre 2018.

Résultats financiers du 1er semestre 2018

en millions d’euros chiffres non audités S1 2018 S1 2017 Chiffre d’affaires 17,54 16,46 Autres produits 0,77 0,82 Total des produits 18,31 17,28 Coûts directs des ventes (8,73) (9,03) Marge Brute en % du chiffre d’affaires 50,3% 45,1% Charges d’exploitation (12,38) (10,91) Résultat opérationnel (2,79) (2,66) Résultat financier (3,05) (1,06) Résultat net (5,84) (3,72) 30 juin 2018 31 décembre 2017 Situation de trésorerie 8,9(2) 6,9 (2) Hors accord de financement signé avec Fosun Pharmaceuticals AG post-clôture

Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, commente : « Nos résultats pour le 1er semestre 2018 sont marqués par une forte croissance de la marge brute d’EOS imaging, qui s’établit à 50,3% du chiffre d’affaires au 30 juin 2018, soit 520 points de plus qu’au premier semestre 2017. Cette forte progression est le résultat de l’augmentation du prix de vente moyen de notre équipement, couplée à une baisse des coûts industriels. Par ailleurs, comme nous l’avions précédemment communiqué, le chiffre d’affaires a progressé de +11% hors effets de change au 1er semestre 2018, porté par une forte croissance des ventes en Asie-Pacifique et Amérique du Nord, partiellement compensée par des effets de change négatifs et un report de certaines décisions de ventes sur la zone EMEA. Le financement complémentaire d’un montant de 15,1 millions d'euros, signé avec le groupe Fosun, va nous permettre de renforcer notre croissance dans nos trois marchés principaux. Nous sommes confiants quant à notre exécution sur l’exercice 2018 et poursuivons nos efforts pour bâtir une base de marché solide au système EOS® et étendre notre présence à l’international grâce à notre technologie. »

1 L'émission des actions nouvelles à Fosun Pharmaceutical AG et leur admission aux négociations sur Euronext Paris sont soumises à l'approbation par les autorités règlementaires chinoises et au visa de l'AMF sur un prospectus. Les nouvelles actions seront alors admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011191766 - EOSI. Le capital d’EOS imaging comptera 26 130 407 actions à la suite de l’opération.

+11% de croissance du chiffre d'affaires hors effets de change

Au 1er semestre 2018, EOS imaging a réalisé un chiffre d'affaires de 17,5 millions d'euros, en hausse de 11% par rapport au premier semestre 2017 à taux de change constant, soit 7% en incluant les effets de change. Cette hausse résulte d’une dynamique positive sur les régions Asie-Pacifique et Amérique du Nord, partiellement compensée par des ventes différées en Europe-Moyen-Orient-Afrique.

Le Groupe a vendu 34 systèmes EOS® au 1er semestre 2018, en ligne avec le 1er semestre 2017, avec sur la période une nette amélioration du prix de vente moyen. Le chiffre d’affaires des ventes d’équipements s’élève à 13,6 millions d’euros, en hausse de 8% par rapport à 2017 (+4% incluant effets de change).

Le chiffre d’affaires récurrent progresse de 19% à 3,9 millions d'euros, dont 3,5 millions d'euros issus des ventes de contrats de maintenance et 0,5 million d'euros des ventes de consommables et services. Les revenus issus des ventes de contrats de maintenance progressent notamment de 22%, reflétant l'augmentation continue de la base installée de systèmes EOS® sous contrat.

+19% d’augmentation de la marge brute à 8,8 millions d'euros, soit une augmentation de 520 points

Au 1er semestre 2018, la marge brute progresse à 8,8 millions d’euros, soit une progression de 19%, et représente désormais 50,3% du chiffre d’affaires contre 45,1% sur la même période en 2017. Cette évolution positive résulte essentiellement de la hausse du prix de vente moyen des équipements, d’une solide contribution Amérique du Nord au mix géographique, et de la baisse des coûts industriels.

Progression maîtrisée des charges opérationnelles

Les charges opérationnelles progressent de 13% au 1er semestre 2018 à 12,4 millions d’euros, afin de soutenir les objectifs de ventes d’EOS imaging. Cette hausse est principalement liée au développement de l'organisation commerciale sur toutes les zones géographiques, et particulièrement en Amérique du Nord, depuis le 2nd semestre 2017.

La perte opérationnelle du 1er semestre 2018 s’établit à 2,8 millions d’euros, contre 2,7 millions d’euros au 30 juin 2017, reflétant l’impact positif de l’amélioration de la marge brute compensée par la hausse des charges opérationnelles.

Le résultat financier du 1er semestre 2018 s’élève à -3,1 millions d’euros contre -1,1 million d’euros au 30 juin 2017, suite au remboursement anticipé d’un emprunt de 18 millions d’euros.

La perte nette au 1er semestre 2018 s’élève ainsi à 5,8 millions d’euros, contre une perte nette de 3,7 millions d’euros au 1er semestre 2017, suite principalement aux opérations de refinancement réalisées sur la période.

Renforcement des fonds propres et de la position de trésorerie

Au 30 juin 2018, la trésorerie d'EOS imaging s'élève à 8,9 millions d'euros contre 6,9 millions d'euros au 31 décembre 2017. Les capitaux propres au 30 juin 2018 sont de 21,1 millions d'euros contre 23,2 millions d'euros au 31 décembre 2017. Ces chiffres tiennent compte du remboursement intégral de la dette IPF suite à la levée réussie de 29,5 millions d'euros d’OCEANEs. Ceci a permis au Groupe de conclure un premier accord de factoring d’une partie de ses créances, qui sera élargi au second semestre 2018.

Par ailleurs, EOS imaging a conclu le 17 juillet 2018 un accord ferme avec Fosun Pharmaceuticals AG pour l’émission de 3 446 649 nouvelles actions d’une valeur nominale de 0,01 euro, qui seront souscrites à un prix par action égal à 4,37 euros, prime d’émission incluse, soit une souscription d’environ 15,1 millions d’euros. Ce montant est exclu de la situation de trésorerie au 30 juin 2018.

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 280 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 33 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l'indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Euronext Growth à Paris.

