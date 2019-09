EOS imaging : PUBLIE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2019

Croissance Solide des Revenus Récurrents

Chiffre d’Affaires et Résultat Net reflétant la Transition vers le Nouveau Modèle Commercial du système EOS®

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 – EOSI), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce ses résultats semestriels consolidés, arretés au 30 juin 2019 par le Conseil d’Administration réuni le 23 septembre 2019.

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2019

6,0 M€ de chiffre d’affaires générés au cours du 1 er semestre 2019, dont 5,2 M€ provenant des revenus de maintenance en croissance de +33% par rapport au 1 er semestre 2018

12,8 M€ de commandes d'équipement enregistrées sur la période (-6% par rapport au 1 er semestre 2018), portées par les bonnes performances des régions Amérique du Nord (+18%) et EMEA (+17%), partiellement impactées par la région APAC

Consolidation de la marge brute à 50,5% des ventes à fin juin 2019

Maîtrise des charges opérationnelles

Etats financiers temporairement impactés par l’évolution du modèle commercial des équipements EOS® mis en place par la Société en Janvier 2019

Mike Lobinsky, Directeur Général d’EOS imaging, commente : « EOS imaging a franchi ce semestre une étape importante dans le renforcement de ses fondamentaux tant du point du vue logistique et commercial qu’en termes d’innovation. L’évolution de notre modèle commercial est en effet une étape clé dans l’optimisation de nos processus de ventes et l’amélioration de la gestion de nos flux de trésorerie. Nous sommes confiants d’avoir mis en place une meilleure organisation, efficiente à tout point de vue, nous permettant de délivrer, une fois passée l’indispensable période de transition, une croissance solide sur les prochains trimestres et au-delà. Au cours du premier semestre, nous avons par ailleurs poursuivi le développement de notre portefeuille de solutions orthopédiques innovantes, avec notamment le lancement d’EOSlink, une nouvelle solution permettant l’intégration des logiciels de planification chirurgicale pré-opératoire EOSapps avec des solutions chirurgicales per-opératoires. La Société est ainsi désormais en ordre de marche pour retrouver le chemin de la croissance. »

Afin de mieux répondre aux attentes de ses clients, EOS imaging a procédé à un changement de son cycle commercial au cours du premier trimestre 2019, en organisant la livraison de ses équipements au démarrage de la phase d’installation, et non plus à la réception de la commande.

Ce changement a créé une période de transition pendant laquelle (i) les nouvelles commandes reçues viennent progressivement constituer un carnet de commandes2, (ii) le chiffre d’affaires est enregistré au rythme des livraisons des équipements, la livraison intervenant en moyenne 3 à 12 mois après la commande.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 est ainsi impacté par cette phase de transition. Pour autant, ce changement de modèle commercial permettra une amélioration notable de la gestion de la production et de la logistique ainsi qu’une réduction nécessaire du besoin en fonds de roulement.

■ RESULTATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2019

en millions d’euros (non audité) S1 2019 S1 2018 Equipements 0,77 13,61 Contrats de Maintenance 4,66 3,46 Consommables et services associés 0,57 0,48 Total Chiffre d’affaires 6,00 17,54 Autres produits 1,01 0,77 Total Produits 7,01 18,31 Coûts directs des ventes (2,98) (8,73) Marge Brute 3,03 8,82 Marge Brute en % du chiffre d’affaires 50,5% 50,3% Charges opérationnelles (13,11) (12,38) Résultat opérationnel (9,07) (2,79) Résultat financier (0,90) (3,05) Résultat net (9,97) (5,84) Au 30 Juin 2019 Au 30 Juin 2018 Position de trésorerie nette 8,69 8,87

■ CHIFFRE D’AFFAIRES : 6,0 M€

Au cours du premier semestre 2019, EOS imaging a généré un chiffre d’affaires total de 6,0 M€ dont :

0,77 M€ de ventes d’équipements, un niveau de revenus qui ne peut être directement comparé aux revenus enregistrés au 1er semestre 2018 suite à l’évolution du cycle commercial des systèmes EOS®

5,23 M€ de revenus récurrents, soit +33% de croissance par rapport au premier semestre 2018. Cette croissance résulte principalement de l’augmentation des revenus de maintenance à 4,66 M€ dynamisés par l’expansion continue de la base installée d’équipement EOS®

Au cours de la période, EOS imaging a également enregistré 30 commandes d’équipements d’une valeur totale de 12,82 M€ (-6% vs. S1 2018), portant le carnet de commandes d’équipement à 12,05 M€ au 30 juin 2019.

Le 2ème trimestre a été marqué par une reprise des prises de commandes, en particulier sur les deux principaux marchés de la Société, l’Amérique du Nord et la zone EMEA.

Le suivi des commandes d’équipements enregistrées sur la période permet de comparer les performances commerciales d’EOS imaging par rapport aux années précédentes :

en millions d’euros (non audité) S1 2019 S1 2018 Equipements 0,77 13,61 Contrats de Maintenance 4,66 3,46 Consommables et services associés 0,57 0,48 Total Chiffre d’affaires 6,00 17,54 Variation du carnet de commandes d’équipements 12,05 - Performance commerciale comparable 18,05 17,54

■ MARGE BRUTE : 50,5% DES VENTES

Au premier semestre 2019, la marge brute est restée stable à un niveau élevé représentant 50,5% des ventes, en légère progression par rapport au premier semestre 2018 (50,30%).

■ CHARGES OPERATIONNELLES MAITRISÉES

Les charges opérationnelles pour le premier semestre 2019 se sont établies à 13,11 M€. EOS imaging a poursuivi ses efforts de contrôle des dépenses opérationnelles tout en maintenant de façon appropriée sa politique d’investissement en Recherche et Développement et dans le développement commercial de la Société.

■ RÉSULTAT OPERATIONNEL

Le résultat opérationnel pour le premier semestre 2019 s’établit à (9,07) M€.

Le résultat opérationnel reflète le décalage temporaire du chiffre d’affaires généré par la Société suite à la mise en place du nouveau cycle de ventes des systèmes EOS®. Ainsi, la comptabilisation du chiffre d’affaires relatif aux équipements commandés au premier semestre 2019 interviendra sur les trimestres suivants, au moment de la livraison de ces équipements.

■ RÉSULTAT FINANCIER

Le résultat financier pour le premier trimestre 2019 s’élève à (0,90) million d’euros, et est principalement constitué du montant des intérêts des obligations convertibles émises en mai 2018.

Le résultat financier est en nette amélioration par rapport au résultat financier à fin juin 2018 qui portait les coûts exceptionnels du remboursement de l’emprunt contracté auprès d’IPF (2,0 M€).

■ RÉSULTAT NET

La perte nette pour le premier semestre 2019 s’élève à 9,70 M€, contre 5,84 M€ au premier semestre 2018.

■ POSITION DE TRÉSORERIE

Au 30 juin 2019, la trésorerie nette d’EOS imaging s’élève à 8,7 M€, contre 19,7 M€ au 31 décembre 2018.

Au cours du 1er semestre 2019, les besoins en fonds de roulement restent stables. Ceci résulte de la diminution anticipée du niveau des créances clients suite à l’évolution du cycle de vente des systèmes EOS®, partiellement compensée par l’augmentation des stocks et la variation saisonnière des actifs et passifs courants.

L’augmentation temporaire du niveau de stocks résulte de la nécessaire adaptation des processus de production suite à la mise en place du changement de cycle commercial. Au 30 juin 2019, ces ajustements ayant été réalisés, EOS imaging pourra initier la réduction progressive de ses niveaux de stocks et bénéficier d’une flexibilité accrue de sa chaîne logistique.

Au 30 juin 2019, EOS imaging dispose d’une trésorerie de 8,7 millions d’euros couvrant ses besoins courants de financement au moins pour les 12 prochains mois, grâce notamment à la réduction attendue du besoin en fonds de roulement.

Le rapport financier semestriel 2019 sera disponible sur le site internet de la Société le 23 septembre au soir.

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 300 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'un million d'examens de patients par an. Au cours de l'exercice 2018, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 35,4 M€. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour et emploie plus de 175 personnes. Pour plus d'informations : www.eos-imaging.com

EOS imaging est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris.

ISIN: FR0011191766 – Ticker: EOSI

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l'indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Euronext Growth à Paris.

PROCHAIN COMMUNIQUÉ LE 10 OCTOBRE 2019 : CHIFFRE D’AFFAIRE DU TROISIÈME TRIMESTRE 2019

1 Commande d’équipement : contrat bipartite pour l’achat d’un système EOS®

2 Carnet de commandes : Cumul des commandes reçues non encore livrées et facturées

