EOS imaging : annonce son chiffre d'affaires au 30 septembre 2019

3ème trimestre 2019 marqué par le fort redémarrage de la facturation et une performance commerciale en hausse de 8% par rapport à l’année précédente

Regulatory News:

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce son chiffre d'affaires consolidé non audité pour le troisième trimestre de l’exercice 2019.

FAITS MARQUANTS DES 9 PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2019

12,3 M€ de chiffre d’affaires généré sur la période , y inclus effets de change 1 4,3 M€ de ventes d’équipements suite à la reprise progressive de la facturation au 3 e trimestre 8,0 M€ de revenus récurrents, soit une croissance de +25% comparé à 2018

, y inclus effets de change 18,6 M€ de commandes d’équipements constatées sur les 9 premiers mois de l’exercice 2019 5,8 M€ générés au cours du 3 ème trimestre 2019 Un carnet de commandes valorisé à 14,4 M€ à fin septembre 2019, correspondant aux commandes d’équipements reçues sur 9 mois (18,6 M€) desquelles sont retranchés les équipements livrés depuis le début de l’exercice (4,3 M€)

constatées sur les 9 premiers mois de l’exercice 2019 +4,4% de progression de la performance commerciale 2 depuis le début de l’année Hausse de +24% en Europe et +13% en Amérique du Nord Compensée partiellement par les régions Asie-Pacifique et Amérique Latine affichant des bases de comparaison élevées avec 2018.

depuis le début de l’année

Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging, commente : « A fin septembre, EOS imaging a clôturé un second trimestre consécutif en progression par rapport à 2018. Nous enregistrons en effet une croissance de +6% des commandes d’équipements qui, s’ajoutant à la croissance des revenus récurrents, nous permet de réaliser une performance commerciale en hausse de +8% sur le trimestre. Nous commençons également à voir les effets positifs du changement de cycle commercial. Comme anticipé, le redémarrage de la facturation est désormais effectif et devrait permettre à EOS imaging d’atteindre un niveau normatif de chiffre d’affaires sur toutes les zones géographiques au 1er semestre 2020. Alors que nous débutons le trimestre où la Société réalise habituellement son plus grand nombre de commandes, nous sommes confiants dans notre capacité à délivrer une performance solide sur l’exercice 2019. »

Afin de mieux répondre aux attentes de ses clients et permettre la réduction de son besoin en fond de roulement, EOS imaging a procédé à un changement de son cycle commercial au cours du premier trimestre 2019, en organisant la livraison de ses équipements au démarrage de la phase d’installation, et non plus à la réception de la commande. Ce changement a créé une période de transition pendant laquelle (i) les nouvelles commandes reçues viennent progressivement constituer un carnet de commandes, (ii) le chiffre d’affaires est enregistré au rythme des livraisons des équipements, la livraison intervenant en moyenne 3 à 12 mois après la commande. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 est ainsi impacté par cette phase de transition. Pour autant, ce changement de modèle commercial permettra une amélioration notable de la gestion de la production et de la logistique ainsi qu’une réduction du besoin en fonds de roulement.

18,64 millions d’euros de commandes d’équipements prises depuis janvier 2019

EOS imaging a enregistré 44 commandes d’équipements sur les 9 premiers mois de l’exercice 2019, d’une valeur totale de 18,64 M€, contre 19,10 M€ en 2018.

La période a été marquée par la dynamique positive enregistrée sur les zones EMEA (+29,3%) et Amérique du Nord (+6,5%), partiellement compensée par les bases de comparaison élevées sur :

La zone Asie-Pacifique, où les prises de commandes réalisées au 3 ème trimestre n’ont pas encore permis de rattraper totalement la performance substantielle enregistrée au 1 er semestre 2018 ;

trimestre n’ont pas encore permis de rattraper totalement la performance substantielle enregistrée au 1 semestre 2018 ; La zone Amérique Latine, où une vente spot significative avait été réalisée en 2018.

Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2019, le prix de vente moyen, hors Amérique Latine, progresse globalement de +4% tiré par la zone Amérique du Nord.

Commandes d’équipements Non-audité / millions d’euros / Au 30 septembre 9-mois 2019 9-mois 2018 Europe Moyen-Orient 6,34 4,90 Asie-Pacifique 3,62 5,34 Amérique du Nord 8,68 8,15 Amérique Latine - 0,71 TOTAL COMMANDES D’EQUIPEMENTS 18,64 19,10

Un chiffre d’affaires qui matérialise le redémarrage de la facturation des équipements

Le chiffre d’affaires total sur les 9 premiers mois de l’exercice 2019 atteint 12,27 M€ dont :

4,28 M€ de ventes d’équipement, dont 3,51 M€ de ventes enregistrées au 3 ème trimestre 2019 ;

trimestre 2019 ; 8,0 M€ de revenus récurrents, soit +24,7% de croissance comparé à 2018, dont 7,16 M€ de chiffre d’affaires issu des contrats de maintenance.

Parmi les commandes enregistrées depuis janvier 2019, 11 équipements ont été livrés. Comme anticipé, le 3ème trimestre 2019 marque le redémarrage progressif de la facturation, temporairement interrompue au 1er semestre 2019 suite au changement de cycle commercial opéré en janvier 2019.

Au 30 septembre 2019, le carnet de commandes s’élève à 14,36 M€, correspondant aux commandes d’équipements reçues sur la période (18,64 M€) desquelles sont retranchés les équipements livrés depuis le début de l’exercice (4,28 M€).

La performance commerciale5 sur les 9 premiers mois de l’exercice atteint 26,63 M€, comparé à 25,51 M€ en 2018, soit une progression de +4,4%.

Chiffre d’affaires par ligne de produits Non-audité / Y inclus effets de change3 / millions d’euros

Au 30 septembre 9-mois 2019 9-mois 2018 Equipements 4,28 19,10 Maintenance 7,16 5,76 Consommables et services associés 0,83 0,65 TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 12,27 25,51 Carnet de commandes au 30 septembre 20194 14,36 - Performance commerciale comparable5 26,63 25,51

Chiffre d’affaires par zones géographiques Non-audité / Y inclus effets de change4 / millions d’euros

Au 30 septembre 9-mois 2019 9-mois 2018 Europe Moyen-Orient 6,60 8,19 Asie-Pacifique 1,29 5,75 Amérique du Nord 4,39 10,86 Amérique Latine - 0,71 TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 12,27 25,51

Croissance de +5,9% des commandes d’équipements au 3ème trimestre 2019

EOS imaging a enregistré 14 commandes d’équipements sur le 3ème trimestre 2019 (vs. 12 au 3ème trimestre 2018), d’une valeur totale de 5,82 M€, soit une progression de +5,9% par rapport au troisième trimestre 2018.

La dynamique commerciale observée au 3ème trimestre a été principalement portée par les zones EMEA et Asie-Pacifique. La Société a notamment réalisé deux commandes importantes aux Pays-Bas auprès de clients renommés. L’activité sur la zone Amérique du Nord a été légèrement impactée par le niveau de commandes élevé enregistré au 2ème trimestre 2019 (+52% vs. 2e trimestre 2018).

Commandes d’équipements Non-audité / millions d’euros / Au 30 septembre Q3 2019 Q3 2018 Europe Moyen-Orient 1,55 0,81 Asie-Pacifique 1,82 1,13 Amérique du Nord 2,45 2,85 Amérique Latine - 0,71 TOTAL COMMANDES D’EQUIPEMENTS 5,82 5,50

6,27 M€ de chiffre d’affaires généré au 3ème trimestre porté par le redémarrage progressif de la facturation des équipements

Le chiffre d’affaires sur le 3ème trimestre atteint 6,27 M€ dont :

3,51 M€ de ventes d’équipements, provenant de la livraison de 9 systèmes sur le trimestre ;

2,76 M€ de revenus récurrents, dont 2,50 M€ de revenus des contrats de maintenance et

0,26 M€ de revenus des consommables et des services.

La progression significative des ventes d’équipements par rapport au 1er semestre est liée à la maturité du carnet de commandes constitué depuis janvier 2019.

Le cycle de vente étant plus court sur la zone EMEA, les ventes au 3ème trimestre se sont élevées à 3,68 M€ sur la région, soit (i) une augmentation de +92,4% par rapport au Q3 2018 qui représentait une base de comparaison favorable et (ii) un niveau de ventes trimestrielles quasi-normalisé sur cette région.

La performance commerciale sur le 3ème trimestre 2019 s’élève à 8,57 M€, comparé à 7,97 M€ en 2018, soit une progression de +7,7%.

Chiffre d’affaires par ligne de produits Non-audité / Y inclus effets de change6 / millions d’euros

Au 30 septembre Q3 2019 Q3 2018 Equipements 3,51 5,50 Maintenance 2,50 2,30 Consommables et services associés 0,26 0,17 TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 6,27 7,97 Performance commerciale comparable7 8,57 7,97

Chiffre d’affaires par zones géographiques Non-audité / Y inclus effets de change / millions d’euros

Au 30 septembre Q3 2019 Q3 2018 Europe Moyen-Orient 3,68 1,91 Asie-Pacifique 0,93 1,31 Amérique du Nord 1,65 4,03 Amérique Latine - 0,71 TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 6,27 7,97

Conférence Analystes suite à la publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019

EOS imaging tiendra une conférence téléphonique pour les analystes financiers à l'issue de la diffusion du communiqué de presse du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, le 10 octobre 2019. La présentation commentée à cette occasion sera disponible sur le site internet d'EOS imaging.

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale.

EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 300 installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'un million d'examens de patients par an. Au cours de l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 35,4 M€ EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 175 personnes. Pour plus d'informations, www.eos-imaging.com

EOS imaging a été choisi pour faire partie du nouvel indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 sociétés françaises cotées sur Euronext et Alternext à Paris.

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

Prochain communiqué de presse : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 le 8 janvier 2019

1 Effets de change : 0,24 M€ d’impact positif sur les 9 premiers mois de l’exercice

2 Performance commerciale : Indicateur comparable au modèle commercial en des années passées et correspondant à l’addition des revenus récurrents et des commandes d’équipement générées sur une période (correspondant également à l’addition du total des ventes réalisées et de la variation du carnet de commandes sur une période)

3 Effets de change : 0,24 M€ d’impact positif sur les 9 premiers mois de l’exercice

4 Carnet de commandes : Commandes d’équipements reçues moins les ventes d’équipements réalisées sur la période

5 Performance commerciale : Indicateur comparable au modèle commercial des années passées, correspondant à l’addition des revenus récurrents et des commandes d’équipement générées sur une période

6 Effets de change : 0,08 M€ d’impact positif sur le troisième trimestre 2019

7 Performance commerciale : Indicateur comparable au modèle commercial des années passées, correspondant à l’addition des revenus récurrents et des commandes d’équipement générées sur une période

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191010005729/fr/