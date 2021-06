EOS imaging : Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT

Regulatory News:

EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier de l’imagerie orthopédique 2D/3D, présente le bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT.

Suite à l’Offre Publique d’Achat de la société ALPHATECH Holdings Inc. sur les actions EOS IMAGING, la société EOS IMAGING met fin au contrat de liquidité conclu le 16 février 2012 avec la société GILBERT DUPONT. Cette résiliation a pris effet le 07 juin 2021 au soir.

A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

53 363 titres

107 543,32€ en espèces.

