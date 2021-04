EOS imaging : annonce ses résultats annuels 2020 et son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2021 20/04/2021 | 18:58 Envoyer par e-mail :

Regulatory News: EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Éligible PEA - PME) (Paris:EOSI), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce aujourd'hui ses résultats annuels consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 arrêtés par le Conseil d'administration du 20 avril 2021. Les revenus non audités du premier trimestre de 2021 ont également été publiés. Une année marquée par le succès commercial d'EOSedge et l'installation du 400 e système EOS imaging 23,8 M€ de chiffre d'affaires généré au cours de l'exercice 2020, en progression de +19% vs. 2019, qui avait été impacté plus fortement par la transition du modèle commercial Performance commerciale 1 pénalisée par la pandémie de la Covid-19 à 31,2 M€ (-12%) vs. 2019 Succès de la première année pleine de commercialisation d'EOSedge™ qui a représenté 85% des commandes de 2020 dans les pays où il est commercialisé Etapes franchies en décembre 2020 : 400 ème installation mondiale et 150 ème installation en Amérique du Nord Forte réduction de la perte opérationnelle à -9,6 M€, en amélioration de 43% par rapport à 2019 Amélioration de la position de trésorerie à 9,7 M€ au 31 décembre 2020 contre 8,2 M€ au 31 décembre 2019

Bonne dynamique commerciale enregistrée au 1 er trimestre 2021 malgré le contexte de pandémie Chiffre d’affaires de 5,6 M€ en croissance de +48% par rapport au 1 er trimestre 2020 Performance commerciale 1 de 7,9 M€ en progression de +31% par rapport au 1 er trimestre 2020 Position de trésorerie à 8,2 M€ à fin mars 2021 vs. 7,2 M€ à fin mars 2020

Obtention d’un PGE de 4,3 M€ en avril 2021

Ouverture le 1er avril 2021 de l’offre publique d’achat suite à l’accord entre Alphatec Holdings (ATEC) et EOS imaging le 16 décembre 20202 pour l'acquisition d'EOS imaging Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging, commente : « Bien que la pandémie de la COVID-19 ait eu un impact sur notre activité au cours de l'année écoulée, j'ai été heureux de constater le rebond des commandes au cours du second semestre 2020, qui s'est poursuivi au premier trimestre 2021. Je tiens à remercier les équipes d'EOS imaging pour la gestion rigoureuse de nos dépenses afin de compenser l'impact de la pandémie, ce qui a contribué à réduire notre perte d'exploitation annuelle. De plus, l'évolution favorable de notre besoin en fonds de roulement a permis de renforcer notre position de trésorerie par rapport à l'année précédente. Enfin, nous avons clôturé l'année par un nouvel accord avec Alphatec holdings pour l'acquisition d'EOS imaging. Je suis convaincu que la combinaison de nos deux entreprises et de nos gammes de produits complémentaires permettra d'apporter de nombreux avantages à nos sociétés, nos clients et nos patients ». RESULTATS FINANCIERS 2020 Chiffre d’affaires 2020 de 23,8 M€, en progression de +19% par rapport à 2019 EOS imaging affiche un chiffre d’affaires 2020 de 23,8 M€ dont : 10,9 M€ de ventes d’équipements , provenant de la facturation nette de 23 systèmes, contre 8,5 M€ en 2019 provenant de la facturation nette de 24 systèmes ;

, provenant de la facturation nette de 23 systèmes, contre 8,5 M€ en 2019 provenant de la facturation nette de 24 systèmes ; 12,9 M€ de revenus récurrents, en croissance de +11% par rapport à 2019, soutenus par une augmentation des revenus de maintenance liée à la croissance du parc installé. Au cours de l'année écoulée, EOS imaging a enregistré 40 commandes d'équipements, représentant une valeur totale de commandes d’équipements de 18,3 millions d'euros contre 56 commandes d'équipements en 2019. Les incertitudes liées à la Covid-19 ont eu un impact sur les commandes du premier semestre 2020, les décisions d’investissements de nombreux clients ayant été reportées. Les commandes 2020 ont notamment été alimentées par le lancement réussi d'EOSedge en décembre 2019, qui a représenté 20 des 40 systèmes commandés au niveau mondial. Plus précisément, la nouvelle plateforme innovante a représenté 85% des commandes dans les pays où elle est commercialisée. La performance commerciale1 atteint ainsi 31,2 M€ comparée à 35,7 M€ en 2019, soit une baisse de 12%. Cela résulte de la baisse des commande reçues en 2020 (-24%) liée au contexte de la COVID-19, partiellement compensée par la hausse des revenus récurrents (+11%). La base installée atteint 402 équipements en fin d’année, soit un accroissement de 12% par rapport à décembre 2019. Au 31 décembre 2020, le carnet de commandes s’élève à 17,4 M€3. La Société a comptabilisé 2,2 M€ en Autres Produits. EOS imaging a poursuivi ses investissements en recherche et développement, lui permettant de bénéficier de subventions publiques et de crédits impôt-recherche pour un montant de 1,0 M€ (vs. 1,9 M€ en 2019). En parallèle, la Société a bénéficié d’aides relatives à la pandémie de la Covid-19 à hauteur de 1,2 M€. Amélioration de la marge brute à 12,6 M€ La marge brute s’élève à 12,6 M€ vs. 9,1 M€ en 2019. Le taux de marge non audité, hors éléments exceptionnels4, progresse à 54,3% des ventes, contre 49,8% en 2019. Le taux de marge a bénéficié principalement de la réduction de la consommation de pièces détachées en raison d'une moindre activité de maintenance dans le contexte de pandémie, et d'une diminution des effectifs. Baisse des charges d’exploitation et réduction de la perte opérationnelle 2020 Les charges opérationnelles s’établissent à 24,4 M€ en 2020, soit une baisse de 13% par rapport à 2019. La majorité de ce repli résulte de la forte diminution des dépenses Ventes & Marketing (-34%), suite notamment à l’annulation de salons professionnels et la réduction des frais de voyage du fait de la pandémie et de ses restrictions. Les charges principales liées à l’Offre ATEC ne sont pas prises en compte au 31 décembre 2020 (honoraires, bonus spécifiques, …). L’augmentation des revenus combinée à la baisse des charges d’exploitation permet d’atteindre une perte opérationnelle 2020 en réduction à -9,6 M€ contre -16,7 M€ en 2019, soit une baisse de 43% par rapport à 2019. Le résultat financier s’élève à -1,6 M€ au 31 décembre 2020 contre -1,7 M€ en 2019. Au total, la perte nette enregistrée sur l’exercice 2020 est de -11,2 M€, contre -18,4 M€ en 2019 (-39%). Position de trésorerie au 31 décembre 2020 : 9,7 M€ EOS imaging a continué de réduire son besoin en fonds de roulement, en lien avec la transition de son cycle commercial. La réduction du besoin en fonds de roulement a été de 13,2 M€ en 2020. En particulier, le poste Clients qui s’élevait à 17,7 M€ à fin 2019 a été diminué à 9,8 M€ à fin 2020. En outre, la Société a su maîtriser ses dépenses et ses investissements au cours de l’exercice écoulé dans le contexte de la pandémie. Au total, au 31 décembre 2020, la trésorerie d’EOS imaging s’élève à 9,7 M€, contre 8,2 M€ au 31 décembre 2019, soit une augmentation de trésorerie de 1,5 M€. EVOLUTIONS DU 1ER TRIMESTRE 2021 Au cours du 1 er trimestre 2021, EOS imaging a enregistré 11 commandes pour un montant total de

4,7 M€, contre 6 commandes au 1 er trimestre 2020, pour un montant de 3,0 M€.

trimestre 2021, EOS imaging a enregistré 11 commandes pour un montant total de 4,7 M€, contre 6 commandes au 1 trimestre 2020, pour un montant de 3,0 M€. Le chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2021 s’élève à 5,6 M€, (+48%), incluant les effets de change 5 dont : 2,3 M€ de ventes d’équipements suite à la livraison de 4 systèmes contre 2 systèmes au T1 2020 pour un chiffre d’affaires de 0,7 M€. Les restrictions liées à la Covid-19 occasionnent encore certains décalages de livraison. 3,3 M€ de revenus récurrents en augmentation de +7% grâce à la croissance des revenus issus de la maintenance (+13%) qui bénéficient de la progression constante de la base installée.

trimestre 2021 s’élève à 5,6 M€, (+48%), incluant les effets de change dont : La performance commerciale s’élève à 7,9 M€ en progression de 31% par rapport au 1 er trimestre 2020.

trimestre 2020. Le carnet de commandes progresse de 2,3 M€ au cours du premier trimestre pour atteindre 19,7 M€ au 31 mars 2021 contre 17,4 M€ au 31 décembre 2020.

Au 31 mars 2021, la Société disposait d’une trésorerie de 8,2 M€ vs. 7,2 M€ au 31 mars 2020. Prises de commandes et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 par lignes de produits Commandes d’équipements Non audité / Y inclus effets de change5,6 / M€ / Au 31 mars T1 2021 T1 2020 Prises de commandes reçues (période) 4,66 3,00 Carnet de commandes (fin de période) 19,71 16,73 Chiffre d’affaires Non audité / Y inclus effets de change5, 6 / M€ / Au 31 mars T1 2021 T1 2020 Equipements 2,34 0,72 Maintenance 3,08 2,72 Consommables et services associés 0,18 0,33 Chiffre d’affaires trimestriel total 5,59 3,77 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 par régions Chiffre d’affaires Non audité / Y inclus effets de change5,6 / M€ / Au 31 mars T1 2021 T1 2020 Europe Moyen-Orient 2,37 1,72 Asie Pacifique 0,31 0,65 Amérique du Nord 2,89 1,40 Amérique Latine 0,02 0,01 Chiffre d’affaires trimestriel total 5,59 3,77 *** Assemblée générale des actionnaires : le 30 juin 2021 – Les modalités de participation seront communiquées ultérieurement Prochain communiqué de presse : chiffre d’affaires du premier semestre 2021 le 21 juillet 2021 *** ANNEXES Compte de résultat consolidé Compte de résultat / Non audité[1] / M€ Exercice Exercice Au 31 décembre 2020 2019 Chiffre d’affaires 23,83 20,09 Autres produits 2,19 2,13 Total des Produits 26,02 22,22 Coûts directs des ventes -11,22 -10,96 Marge brute 12,6 9,1 en % du chiffre d’affaires 52,9% 45,4% hors éléments exceptionnels en % du chiffre d’affaires4 54,3% 49,8% Coûts indirects de production et services -4,59 -4,40 Recherche et Développement -5,60 -4,80 Ventes et Marketing -7,39 -11,17 Dépenses réglementaires -0,80 -0,91 Coûts administratifs -5,97 -5,92 Total des charges opérationnelles -24,35 -27,20 hors rémunération en actions Rémunération en actions -0,04 -0,74 Total des charges opérationnelles hors coûts directs des ventes -24,39 -27,94 Résultat opérationnel -9,60 -16,69 Résultat financier -1,58 -1,74 Impôts 0,01 - Résultat net -11,18 -18,43 Bilan consolidé Bilan consolidé / Non audité6 / M€ / Au 31 décembre 2020 2019 Ecarts d’acquisition 5,13 5,13 Immobilisations incorporelles 8,49 8,49 Droits d’utilisation 3,67 4,39 Immobilisations corporelles 1,54 2,07 Actifs financiers 0,15 0,20 Total actif non courants 18,98 20,27 Stocks et encours 13,38 13,51 Clients et comptes rattachés 9,82 17,70 Autres actifs courants 3,19 5,22 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9,72 8,19 Total actif courants 36,11 44,61 Total Actif 55,09 64,88 Capital social 0,27 0,27 Actions propres (0,44) (0,45) Primes liées au capital 0,17 6,92 Réserves 11,20 22,78 Réserves de conversion 0,41 0,99 Résultat consolidé part du groupe (11,18) (18,43) Total des capitaux propres 0,42 12,08 Provisions 0,68 1,14 Passifs financiers 24,47 24,65 Obligations locatives 3,25 3,91 Total passif non courants 28,41 29,70 Passifs financiers 1,55 1,74 Obligations locatives 0,53 0,53 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3,43 3,97 Autres passifs courants 20,75 16,87 Total passif courants 26,27 23,10 Total Passif 55,09 64,88 Flux de trésorerie consolidés Flux de trésorerie consolidés / Non audité6 / M€ / Au 31 décembre 2020 2019 Résultat net -11,18 -18,43 Retraitement des éléments non financiers 2,76 2,92 Retraitement des éléments financiers -0,18 -0,04 Stocks et encours 0,14 -4,73 Clients et comptes rattachés 7,11 15,38 Autres actifs courants 2,01 -0,95 Fournisseurs et comptes rattachés -0,43 -3,13 Autres passifs courants 4,48 1,43 Variation du BFR lié à l’activité 13,31 8,00 Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles 4,70 -7,55 Flux net de trésorerie lié aux activités d’investissement -2,24 -2,75 Flux net de trésorerie disponible 2,46 -10,30 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement -0,78 -1,26 Incidences des variations des cours des devises -0,15 0,03 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 9,72 8,19 A PROPOS D’EOS IMAGING EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus de 400 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d’un million d’examens de patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 160 personnes. Pour plus d’informations, www.eos-imaging.com EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI 1 Performance commerciale : Indicateur comparable au modèle commercial des années passées et correspondant à l’addition des revenus récurrents et des commandes d’équipement générées sur une période 2 Cf. le communiqué de presse publié le 17 décembre 2020 et l’information relative à l’offre publique disponible sur www.eos-imaging-finance.com 3 Le carnet de commande permet de donner de la visibilité sur les ventes qui se réaliseront sur les prochains trimestres. Le carnet de commande au 31/12/2020 provient du carnet de commande au 31/ 12/2019 (14,4 M€) + les commandes enregistrées en 2020 (18,3 M€) - les livraisons de 2020 (15,2 M€). 4 Provision sur chiffre d’affaires, provision pour frais d’installation correspondant à des équipements vendus sur les années antérieures, et provision pour dépréciation des stocks. 5 Impact des effets de change au 1 trimestre 2021 : +0,26 M€ 6 Les procédures d’audit sur les comptes consolidés et annuels ont été effectuées, mais les rapports d’audit n’ont pas encore été émis Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210420006002/fr/

