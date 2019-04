EOS imaging : publie ses résultats financiers annuels 2018 et annonce son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2019

Regulatory News :

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui ses résultats annuels consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 et son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre 2019, arrêtés par le Conseil d’Administration du 16 avril 2019.

PRINCIPALES EVOLUTIONS SUR L’EXERCICE 2018

Croissance de +6% de la marge brute à 17,8 M€ vs. 16,8 M€ au 31 décembre 2017 Progression de 490 points de base à 50,2% du chiffre d’affaires (vs. 45,3% en 2017), alimentée par l’augmentation du prix de vente moyen des équipements

vs. 16,8 M€ au 31 décembre 2017 Position nette de trésorerie de 19,7 M€ au 31 décembre 2018, suite à l’émission d’obligations convertibles et à l’augmentation de capital réalisée auprès de Fosun Pharmaceutical AG

au 31 décembre 2018, suite à l’émission d’obligations convertibles et à l’augmentation de capital réalisée auprès de Fosun Pharmaceutical AG Adoption croissante du système EOS® aux Etats-Unis , désormais présent dans 100% des 10 premiers hopitaux américains de neurochirurgie et de chirurgie orthopédique pédiatrique 1 ainsi que dans 90% des 10 premiers hopitaux de chirurgie orthopédique

, désormais présent dans 100% des 10 premiers hopitaux américains de neurochirurgie et de chirurgie orthopédique pédiatrique ainsi que dans 90% des 10 premiers hopitaux de chirurgie orthopédique Plus de 300 équipements installés à travers le monde, portant les revenus issus des ventes de contrats de maintenance

à travers le monde, portant les revenus issus des ventes de contrats de maintenance Un pipeline d’affaires qui se développe conformément aux attentes

Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging, commente : « 2018 a été une année riche en réalisations pour EOS imaging. Malgré le report d’un certain nombre de ventes à la fin de l’exercice, nous sommes fiers d’avoir dépassé la barre symbolique des 300 équipements installés. Au cours de l’année, nous avons ouvert trois nouveaux marchés (Mexique, Espagne et Portugal) et nous nous réjouissons de l’adoption croissante de nos équipements à la fois dans de grands centres hospitaliers et d’imagerie médicale et d’autre part, dans un nombre toujours plus important de cliniques privées spécialisées en orthopédie, notamment aux Etats-Unis. La progression continue de notre base installée a de plus un impact très positif sur nos revenus récurrents qui progressent de +26% sur l’exercice. La demande du marché pour nos solutions orthopédiques avancées croît rapidement, permettant à EOS imaging de fournir une offre globale et innovante aux professionnels de santé au-delà de l’équipement d’imagerie. »

RESULTATS FINANCIERS 2018

Chiffre d’affaires consolidé 2018 : 35,4 M€

EOS imaging a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 35,4 M€ en 2018, contre 37,1 M€ en 2017.

Au cours de l’exercice, le Groupe a vendu 64 équipements, contre 77 en 2017. La base installée dépassait les 300 équipements en fin d’année.

Les revenus récurrents annuels ont progressé de 26% à 8,9 millions d’euros, tirés notamment par une forte croissance des ventes de contrats de maintenance (+33%). Les revenus récurrents représentent ainsi 25% du chiffre d’affaires total, contre 19% en 2017.

EOS imaging a par ailleurs poursuivi ses investissements en recherche et développement, lui permettant de bénéficier de subventions publiques et de crédits impôt-recherche pour un montant total de 1,4 M€.

Marge brute: 17,8 M€

Au cours de l’exercice 2018, la marge brute a augmenté de 6% et s’établit à 17,8 M€, représentant 50,2% des ventes contre 45,3% en 2017. Cette évolution positive résulte de la progression du prix de vente moyen des équipements couplée à une baisse des coûts industriels et de maintenance.

Résultats Financiers

Les charges opérationnelles, incluant les rémunérations en actions, s’établissent pour l’exercice 2018 à 27,4M€, en progression de 13% par rapport à 2017.

La hausse des coûts commerciaux et marketing est principalement liée à la réorganisation des équipes commerciales aux Etats-Unis initiée en 2017, qui a un impact d’année pleine en 2018.

Les coûts administratifs ont progressé de 2,2 M€ sur l’exercice 2018, dont 1,0 M€ sont des coûts ponctuels, essentiellement liés aux prestations en support des refinancements et aux transitions de personnel.

La perte opérationnelle sur l’exercice 2018 s’établit à 8,2 M€, contre 5,8 M€ en 2017.

Le résultat financier s’élève à (4,8) M€ au 31 décembre 2018, contre (2,0) M€ en 2017, reflétant essentiellement les coûts liés au remboursement anticipé en mai 2018 de l’emprunt contracté auprès d’IPF.

La perte nette sur l’exercice 2018 s’élève ainsi à 13,0 M€, contre 7,8 M€ sur l’exercice 2017.

Compte de résultats consolidés

Compte de résultats / Non audité2 / millions d’euros

Au 31 décembre Exercice

2018 Exercice

2017 Chiffre d’affaires 35,39 37,09 Autres produits 1,43 1,72 Total des Produits 36,82 38,81 Coûts directs des ventes (17,62) (20,29) Marge brute 17,77 16,80 en % du chiffre d’affaires 50,2% 45,3% Coûts indirects de production et services (3,87) (4,12) Recherche et Développement (4,43) (4,10) Ventes et Marketing (10,87) (9,81) Dépenses réglementaires (0,76) (0,74) Coûts administratifs (6,76) (4,61) Total des charges opérationnelles hors coûts directs des ventes et rémunération en actions (26,68) (23,38) Rémunération en actions (0,77) (0,91) Total des charges opérationnelles (27,45) (24,29) Résultat opérationnel (8,24) (5,77) Résultat financier (4,79) (2,02) Résultat net (13,04) (7,79) Au 31 décembre

2018 Au 31 décembre

2017 Position de trésorerie nette 19,72 6,93

Position de trésorerie nette au 31 décembre 2018 : 19,7 M€

Au 31 décembre 2018, la trésorerie nette d’EOS imaging s’élève à 19,7 M€, contre 6,9 M€ au 31 décembre 2017. Cette variation résulte de : (8,7) M€ de flux nets de trésorerie liés à l’exploitation, (4,1) M€ de flux nets de trésorerie liés aux investissements et de 25,5 M€ de flux net de trésorerie liés aux opérations de financement.

Au cours de l’exercice 2018, EOS imaging a d’une part, remboursé intégralement la dette souscrite auprès d’IPF suite à la levée d’obligations convertibles et d’autre part, réalisé une augmentation de capital totalement souscrite par Fosun Pharmaceuticals AG pour un montant de 15,1 M€.

PRINCIPALES EVOLUTIONS AU 1er TRIMESTRE 2019

Evolution des conditions générales de ventes des équipements EOS®, en ligne avec les pratiques actuelles aux Etats-Unis, impactant la date de reconnaissance du chiffre d’affaires

Dynamique commerciale solide : 15 prises de commandes de systèmes EOS® reçues au 1 er trimestre 2019, contre 19 au 1 er trimestre 2018 qui représentait une base de comparaison particulièrement exigeante Evolution positive du prix de vente moyen des équipements Revenus récurrents en augmentation de +27% comparé au 1 er trimestre 2018, tirés par les ventes de contrats de maintenance en relation avec la progression de la base installée



Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging, commente : « Avec 15 prises de commandes reçues sur le trimestre et une progression de +27% de nos revenus récurrents, nous sommes en ligne avec nos attentes. La bonne dynamique commerciale observée en Europe et aux Etats-Unis a été partiellement compensée par une baisse anticipée de l’activité sur la région Asie Pacifique, compte tenu du changement de distributeur en Chine au 4e trimestre. Par ailleurs, nous avons décidé de mettre en place de nouveaux accords de ventes de nos équipements afin de mieux répondre aux attentes de nos clients et aux pratiques en cours dans l’industrie, notamment aux Etats-Unis. Cette décision va certes impacter à court terme le chiffre d’affaires, mais favorisera notre développement commercial et la gestion de notre trésorerie. Nous sommes confiants quant à notre capacité à poursuivre la croissance de la société sur ses trois marchés principaux en 2019.»

-- Evolution notable des conditions générales de ventes des équipements EOS®

A partir de 2019, les conditions générales de ventes directes d’équipements EOS® incluent un transfert de propriété à la signature de la Mise en Ordre de Marche, plus communément appelée « installation », date à laquelle la vente est effective et le revenu reconnu.

EOS imaging communique sur deux indicateurs clés, les prises de commandes3 et le carnet de commandes4, afin d’apporter de la visibilité sur la performance commerciale et fournir une base de comparaison par rapport aux années précédentes.

Cette décision a été prise pour adapter le modèle commercial d’EOS imaging afin de mieux répondre aux attentes des clients et aux pratiques en vigueur dans l’industrie, notamment aux Etats-Unis. Compte tenu des trois à douze mois de décalage entre la prise de commande et l’installation effective d’un équipement, le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 sera significativement impacté par cette transition. Cette évolution s’accompagnera d’améliorations de la gestion de la production et de la logistique, et permettra une réduction du besoin en fonds de roulement.

Prises de commandes et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 par lignes de produits

Equipements Non audité / Y inclus effets de change5 / millions d’euros Au 31 mars T1 2019 T1 2018 Prises de commandes reçues (période) 6,25 - Carnet de commandes (fin de période) 6,20 -

Chiffre d’affaires Non audité / Y inclus effets de change / millions d’euros Au 31 mars T1 2019 T1 2018 Equipements 0,05 7,56 Maintenance 2,21 1,73 Consommables et services associés 0,32 0,26 Chiffre d’affaires trimestriel total 2,58 9,54

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 s’établit à 2,6 M€ y inclus les effets de change5.

Les prises de commandes reçues sur le trimestre s’élèvent quant à elles à 6,25 M€, reflétant l’évolution positive du prix de vente moyen.

Les revenus récurrents s’établissent à 2,5 M€, dont 2,2 M€ issus des contrats de maintenance contre 1,7 M€ au 1er trimestre 2018 soit une augmentation de +28%.

La somme du chiffre d’affaires et de l’évolution du carnet de commandes (6,20) M€ sur le 1er trimestre 2019 s’élève à 8,8 M€, qui se compare au chiffre d’affaire du 1er trimestre 2018 (9,5) M€, soit une baisse de 8%, conséquence d’un chiffre d’affaires exceptionnellement élevé au 1er trimestre 2018, particulièrement sur la région Asie Pacifique.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 par régions

Chiffre d’affaires Non audité / Y inclus effets de change / millions d’euros Au 31 mars T1 2019 T1 2018 EMEA 1,26 3,53 Asie Pacifique 0,17 2,21 Amérique du Nord 1,15 3,81 Chiffre d’affaires trimestriel total 2,58 9,54

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 300 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 34 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En 2018, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 35,4 M€.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l'indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris.

Prochain communiqué de presse : Annonce du chiffre d’affaires T2 2019 le 16 juillet 2019

1 Source: US News – 2018/2019 Best Hospitals National Rankings (août 2018)

2 A noter que les procédures d’audit sur les comptes consolidés et annuels ont été effectuées, mais que les rapports d’audit n’ont pas encore été émis

3 Prise de commandes : Somme des ordres d’achat d’équipements EOS® reçus et comptabilisés au carnet de commandes sur la période

4 Carnet de commandes: Accumulation des prises de commandes d’équipements EOS®

5 Impact des effets de change au 1er trimestre 2019 : + 0,08 M€

www.eos-imaging.com

