EOS imaging : publie son chiffre d'affaires semestriel 2019

Reprise de la performance commerciale au deuxième trimestre 2019

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce son chiffre d'affaires consolidé non audité pour le semestre clos au 30 juin 2019.

FAITS MARQUANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE DE 2019

3,4 M € de chiffre au 2 e trimestre, dont 2,7 M € pour la maintenance, les consommables et les services, et 0,7M € pour les ventes d' é quipements, impact é es par l' é volution des contrats commerciaux et du cycle des ventes. Le chiffre d ’ affaires du semestre s ’ é l è ve à 6,0 M € ;

+ 16% de progression de la performance commerciale (commandes d'équipements + revenus récurrents) au 2ème trimestre 2019 : dynamisme retrouvé porté par une croissance de plus de 50% en Amérique du Nord et plus de 30% en Europe/Moyen-Orient;

+3% de performance commerciale globale au premier semestre 2019 : Amérique du Nord : +26%, EMEA : +16%, compensé par une baisse des ventes en Asie/Pacifique à rapporter à une base comparable élevée au 1 er semestre 2018 ;

semestre 2018 ; +7% d’augmentation du prix de vente moyen au premier semestre 2019, porté principalement par l'Amérique du Nord ;

+33% de hausse des revenus récurrents au 1er semestre 2019 par rapport au 1er semestre 2018, portés par le chiffre d’affaires des contrats de maintenance générés par une base installée croissante, et amenant le total des revenus récurrents à 5,2 M€ sur la période.

Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging, a commenté : "La traction commerciale et la dynamique positive observées au deuxième trimestre 2019, notamment en Amérique du Nord et dans la zone Europe, démontrent que les investissements réalisés l’an dernier sur notre organisation commerciale commencent à porter leurs fruits. Avec 30 commandes de systèmes EOS® reçues sur le 1er semestre 2019, une croissance régulière de notre prix de vente moyen et une hausse des revenus récurrents de +33%, nous sommes en ligne avec nos attentes à mi-année. Les améliorations apportées à notre portefeuille de solutions orthopédiques avancées au 1er semestre 2019, notamment avec le lancement d'EOSlink, renforcent encore notre portefeuille évolutif de matériels, solutions et logiciels dédiés à l’orthopédie. Ces évolutions constantes ainsi que la croissance et la maturité de notre pipeline d’opportunités pour le système EOS nous rendent très confiants pour l'avenir."

Pour rappel, EOS imaging a modifié ses contrats commerciaux et son cycle de vente pour répondre aux attentes de ses clients. Avec un décalage de 3 à 12 mois entre les commandes d'équipements et les installations, l'alignement de la livraison, de l'installation et de la facturation des équipements aura un impact sur les revenus en 2019. Elle créera cependant de meilleures conditions pour le développement commercial et la gestion de trésorerie. Les commandes d'équipement sont présentées de manière à fournir une visibilité avancée et une comparabilité de ses performances commerciales par rapport aux années précédentes.

Commandes d’équipements au 2ème trimestre 2019 de 6,6 M€ : reprise de la performance commerciale, notamment en Amérique du Nord et en Europe

Commandes d’équipement et carnet de commande CA en millions d’euros/Non audités Au 30 juin Q2 2019 Q2 2018 H1 2019 H1 2018 Prises de commandes d’équipement (sur la période) Europe (EMEA) Asie-Pacifique (APAC) Amérique du Nord (NAM) 6.57

2.37

0.70

3.49 6.05

1.64

2.11

2.30 12.82

4.79

1.80

6.24 13.61

4.09

4.21

5.30 Variation du carnet de commandes d’équipements

(fin de la période vs. fin de la période précédente) 5.86 - 12.051 -

Au deuxième trimestre 2019, EOS imaging a reçu 15 prises de commandes d'équipements représentant une valeur totale de 6,57 M€. Le nombre de prises de commandes d'équipements est en ligne avec celui de l'année dernière avec des tendances positives dans les zones Europe et Amérique du Nord, compensant la baisse prévue dans la zone Asie-Pacifique en comparaison d’une base élevée en 2018.

En valeur, les prises de commandes d'équipements ont augmenté de +9% grâce à une hausse du prix de vente moyen en Amérique du Nord et à un mix géographique favorable : les commandes d'équipements en valeur ont augmenté de +45% en EMEA et +52% en Amérique du Nord. Les commandes du 2ème trimestre 2019 dans la région Asie/Pacifique (-67%) sont à comparer à une base exceptionnellement élevée en 2018.

Au cours du premier semestre 2019, EOS imaging a enregistré 30 prises de commandes d'équipements pour un montant total de 12,82 M€.

En Europe, la France a poursuivi son élan, avec des commandes d’hôpitaux universitaires prestigieux. Des commandes ont également été prises sur de nouveaux marchés comme la Suède et la République tchèque.

En Asie/Pacifique, EOS imaging est en ligne avec ses attentes pour l’année, alors que 75% des commandes passées en 2018 dans cette région avaient été enregistrées au premier semestre, avec notamment la commande de plusieurs systèmes dans un réseau de cliniques en Australie et l’entrée sur le marché indien.

En Amérique du Nord, l’adoption des systèmes EOS® s’est poursuivie dans les centres hospitaliers pédiatriques. Une accélération a été marquée dans les centres qui traitent des patients ortho/neuro adultes et enfants ainsi que dans les hôpitaux spécialisés dans les pathologies de la colonne vertébrale, de la hanche et du genou pour adultes.

1 A la fin fuin 2019, la valeur du carnet de commandes d’équipements s’élève à 12.05M€, puisque le carnet de commande à fin Décembre 2018 était de zéro.

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2019 et du 1er semestre 2019 par ligne de produits et par zone géographique

Chiffre d’affaires par lignes de produits en millions d’euros/non audités/avec effet de change2 Au 30 juin Q2 2019 Q2 2018 H1 2019 H1 2018 Equipements 0.72 6.05 0.77 13.61 Maintenance 2.45 1.74 4.66 3.46 Consommables et services associés 0.26 0.21 0.57 0.48 Chiffre d’affaires total 3.42 8.00 6.00 17.54 Chiffre d’Affaires par zones géographiques en millions d’euros/non audités/avec effet de change3 Au 30 juin Q2 2019 Q2 2018 H1 2019 H1 2018 Europe 1.66 2.75 2.92 6.28 Asie Pacifique 0.18 2.23 0.35 4.44 Amérique du Nord 1.58 3.02 2.74 6.83 Chiffre d’affaires total 3.42 8.00 6.00 17.54

Le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre 2019 s'élève à 3,42 M€ dont 0,72 M€ de ventes d'équipements, correspondant à deux unités parmi les commandes 2019.

Le chiffre d'affaires récurrent total du 2ème trimestre 2019 atteint 2,71 M€, dont 2,45 M€ de chiffre d'affaires issu des contrats de maintenance à comparer à 1,74 M€ au 2ème trimestre 2018 (soit une croissance de +41%).

Le chiffre d’affaires d’équipements enregistré sur deux unités au 2ème trimestre est en ligne avec les attentes.

En regardant un indicateur comparable de performance, la somme du chiffre d’affaires du 2e trimestre 2019 et de la variation de la valeur du carnet de commandes d'équipements, atteint 9,28 M€ contre 8,00 M€ au 2e trimestre 2018, soit une progression de +16%, grâce aux ventes réalisées en Amérique du Nord (+57%) et en Europe (+32%), compensant un retrait dans la zone Asie-Pacifique (-60%).

2 Effet de change au 2 trimestre 0,08 M€

3 Effet de change au 1er semestre 0,16 M€

Le chiffre d'affaires total du 1er semestre 2019 s'élève à 6 M€ dont 0,77 M€ de chiffre d'affaires d'équipements, venant principalement de deux unités au deuxième trimestre.

Le chiffre d'affaires récurrent total du 1er semestre 2019 atteint 5,23 M€, soit une croissance de +33% par rapport à l'année dernière, dont 4,66 M€ de revenus issus des contrats de maintenance, contre 3,46 M€ au 1er semestre 2018.

Sur le semestre, EOS imaging a fiche ainsi une reprise positive sur deux marchés majeurs, notamment en Amérique du Nord : le chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 avec l'ajout de la variation du carnet de commandes d'équipements atteint 18,05 M€ contre 17,54 M€ au 1er semestre 2018. Cette augmentation globale de +3% est portée par une croissance de +26% en Amérique du Nord, +16% en Europe et contrebalancée par une variation de -52% en Asie-Pacifique.

Conférence téléphonique avec les analystes financiers suite à la publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2019

EOS imaging tiendra une conférence téléphonique pour les analystes financiers à l'issue de la diffusion du communiqué de presse du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019, le 16 juillet 2019. L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site internet d'EOS imaging.

Prochains communiqués de presse :

- Publication des résultats financiers semestriels le 23 septembre 2019

- Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 10 octobre 2019

