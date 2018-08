EOS imaging : réalise sa 100e installation aux États-Unis

Methodist Dallas Medical Center devient le 10ème centre EOS au Texas

L’installation reflète l’adoption croissante de la technologie EOS® en tant que standard de soin dans les centres orthopédiques

Regulatory News:

EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce l’installation de son système d’imagerie EOS® au Methodist Dallas Medical Center. Cette dernière mise en service est la 100ème aux États-Unis et la 10ème au Texas.

Methodist Dallas Medical Center fait partie du réseau Methodist Health System, qui exploite 10 hôpitaux au Texas et près de 30 centres de santé familiale et de groupes médicaux. Le Methodist Dallas Medical Center a développé un programme complet pour prendre en charge les maladies neurologiques et de la colonne vertébrale avec des chirurgiens spécialisés dans les douleurs de dos, les tumeurs, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies et traumatismes de la colonne vertébrale, ainsi que d'autres pathologies neurologiques.

« La mise en service de la 100e installation EOS® aux États-Unis et de la 10e dans l'État du Texas est une nouvelle étape importante pour notre société. Elle reflète l’adoption de la technologie EOS en tant que standard de soin dans tous les centres orthopédiques, y compris dans les « Community hospitals » et les cliniques privées, un segment de marché de grande taille et à forte croissance », a déclaré Marie Meynadier, Directrice Générale. « Répondre aux besoins de ces centres aux États-Unis a été un élément important de notre stratégie commerciale au cours de l’année écoulée et nous sommes heureux de voir nos investissements se concrétiser en une accélération de l’adoption d’EOS. Nous constatons une excellente dynamique aux États-Unis, notre marché le plus important et dont la croissance est la plus rapide, qui associée à celle que nous enregistrons dans le reste du monde conforte notre confiance dans notre trajectoire de croissance. »

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 250 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 31 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l'indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris.

