EQ Care continue d'être un pionnier des soins de santé virtuels en élargissant ses services de soutien à la gestion de l'invalidité

MONTRÉAL, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (EQ Care): EQ Care a annoncé la prochaine étape de ses services de soutien à la gestion de l’invalidité pour aider les gestionnaires de cas d’invalidité à s’assurer que les employés en absence pour cause d’invalidité regagnent leur état fonctionnel et leur permettre de contribuer pleinement au succès de l’organisation.



Pour soutenir cette nouvelle initiative, EQ Care a le plaisir d’annoncer que Rosalie Croteau a été nommée directrice, Services de soutien à la gestion de l’invalidité. Rosalie possède une vaste expérience dans les services de gestion des absences et de l’invalidité avec plus d’une décennie de travail avec de nombreux chefs de file canadiens dans le domaine de la gestion de l’invalidité. Ses connaissances, ses antécédents universitaires et sa vaste expérience permettront d’améliorer la gamme de services de soutien à la gestion de l’invalidité d’EQ Care en aidant les populations absentes pour des raisons médicales invalidantes.

EQ Care a été un pionnier dans la réponse aux besoins d’accès virtuel aux ressources et aux soins de santé mentale en aidant plusieurs grandes institutions canadiennes de gestion de l’invalidité avec ses produits et services de thérapie cognitive comportementale virtuelle (TCC-v) et d’expertise médecine indépendante virtuelle (EMI-v). Désormais, avec l’inclusion de son nouveau programme digital de thérapie cognitive - comportementale (TCC-d) et de sa plateforme de santé et de bien-être LifeJourney ™, EQ Care élève la télémédecine à un tout nouveau niveau d’expertise.

Les problèmes de santé mentale ont été au centre des préoccupations de nombreuses entreprises au fil des ans, et maintenant plus que jamais dû à la pandémie de Covid-19. La condition en santé mentale est l’une des principales causes d’absences et d’incapacités. Il est maintenant bien reconnu qu’un Canadien sur cinq souffre d’une condition en santé mentale ou d’un problème de dépendance et que seulement la moitié des Canadiens qui vivent un épisode dépressif majeur reçoivent des soins potentiellement adéquats.

« Le message est clair : les problèmes de santé mentale nous touchent tous directement ou indirectement.» a déclaré Daniel Martz, PDG d’EQ Care. « L’accès à des soins appropriés au bon moment peut faire une différence significative dans le rétablissement et le retour à une vie en santé tout en aidant les organisations à maintenir une productivité optimale et un bien-être sain de leur main-d’œuvre.»

Pour plus d’informations et des opportunités d’entrevue: media@eqcare.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4bf4b2dc-923f-47a2-bae8-c8c193455376