EQT Infrastructure : négociations exclusives avec DIF Capital Partners et PGGM 28/12/2022 | 11:39

Depuis son acquisition par EQT Infrastructure en 2018, Saur a connu une profonde transformation commerciale et opérationnelle ainsi qu'un recentrage sur ses activités principales et sa croissance géographique.



EQT Infrastructure a accompagné Saur dans le déploiement d'une nouvelle structure organisationnelle, l'a soutenu dans l'accélération de sa croissance organique et externe, notamment via 15 acquisitions, et a contribué à son expansion au Portugal et en Amérique du Nord. EQT Infrastructure a également accompagné Saur dans le développement de sa nouvelle division Industrial Water Solution, tout en déployant une stratégie ESG et une feuille de route digital ambitieuses.



EQT Infrastructure, DIF et PGGM ont pour ambition d'accompagner le développement de Saur sur le long terme en lui apportant les ressources et les expertises nécessaires pour assurer sa stabilité et sa croissance dans les années à venir. Saur entend poursuivre sa feuille de route à horizon 2030, axée sur le renforcement de ses activités principales dans le domaine des infrastructures d'eau en France et dans la péninsule ibérique, l'accélération de son expansion géographique organique et externe et le développement de sa division Industrial Water Solution.



Matthias Fackler, Partner au sein de l'équipe de conseil d'EQT Infrastructure, a déclaré : " Dans un environnement où la rareté de l'eau suscite de plus en plus d'inquiétudes, Saur représente un pilier essentiel pour les sociétés dans lesquelles elle opère, en fournissant aux municipalités locales et à leurs citoyens de l'eau potable et un traitement efficace des eaux usées. Nous sommes fiers du développement de Saur et nous réjouissons d'entrer dans sa prochaine phase de sa croissance aux côtés de nos nouveaux partenaires PGGM et DIF Capital Partners ".



© AOF 2022