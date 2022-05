EQT repousse les plans d'introduction en bourse de Galderma dans un contexte de turbulence du marché - sources

La cotation, qui devait avoir lieu à Zurich au début de l'année, pourrait avoir lieu à l'automne ou au début de l'année prochaine en fonction des conditions du marché, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat.

En cas de succès, l'introduction en bourse de Galderma deviendrait la plus grande introduction en bourse de Suisse depuis 2004, année où les enregistrements en ligne des cotations à Zurich ont commencé. La scission d'Alcon par Novartis en 2019 a donné lieu à une opération plus importante, mais elle n'a pas permis de lever de nouvelles liquidités auprès des investisseurs.

EQT a refusé de commenter.

Un porte-parole de Galderma a déclaré que l'entreprise continuait "à préparer l'activité pour son prochain chapitre de croissance", mais qu'aucune décision n'avait été prise sur le calendrier d'une éventuelle cotation.

"Nous avons suivi de près les conditions du marché et nous avons l'intention de continuer à le faire", a-t-il déclaré.

En février, EQT a déclaré qu'il poursuivrait les préparatifs de la cotation de Galderma, sans donner de calendrier précis, après qu'un projet initial d'introduction à la bourse suisse SIX en avril ait été retardé en raison de la guerre en Ukraine.

L'opération est considérée comme essentielle pour relancer les introductions en bourse en Europe après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ait incité les entreprises à geler leurs projets d'introduction en bourse.

Mais dans le contexte d'une récession menaçante dans la région, il n'est pas certain que les marchés des capitaux propres se redressent au cours du second semestre de l'année.

Le moral des investisseurs dans la zone euro est tombé en mai à son plus bas niveau depuis juin 2020, chutant pour le troisième mois consécutif, alors que les signes de ralentissement deviennent plus visibles.

Galderma, qui faisait auparavant partie du géant suisse Nestl, a été vendu à un consortium d'investissement dirigé par EQT et comprenant la GIC de Singapour et l'Abu Dhabi Investment Authority pour 10 milliards de dollars en 2019.

L'entreprise vend des marques de soins de la peau et des services sur le marché de la dermatologie, notamment l'esthétique injectable, la dermo-cosmétique et la dermatologie thérapeutique.

Bien que les investisseurs restent intéressés par l'opération, les conseillers ont dit à EQT d'attendre la fin de l'été et de revoir le plan en septembre au plus tôt, ont indiqué les sources.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Credit Suisse coordonnent la cotation, aux côtés des teneurs de livres Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Jefferies et UBS.