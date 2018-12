ERAMET chute lourdement en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

18 mois après, Eramet n'en finit pas de solder les dix années de règne de l'ex-PDG, Patrick Buffet. Nommée en mai 2017 à la tête d'un groupe minier régulièrement qualifié de " belle endormie ", Christel Bories a immédiatement pris la mesure du challenge en sortant Eramet d'une crise cyclique sans précédent tout en renouant avec les initiatives stratégiques. Une fois la société remise sur de bons rails, la dirigeante a lancé en février dernier un vaste audit sur ses trois branches : Nickel, Manganèse et Alliages.Après 10 mois de travail, le verdict est sans appel. La branche Alliage souffre de problèmes " dans le système de management de qualité ".L'impact de ce dysfonctionnement n'est pas négligeable. " Les résultats pourraient être pénalisés d'au moins 25 millions d'euros ", a confirmé à l'AOF un porte-parole du groupe, soit plus de 12% du résultat net 2017.Ce montant représente les coûts de l'audit, du plan de " remédiation ", des nouvelles normes à mettre en place, et d'un éventuel ralentissement de la production.Eramet a pris immédiatement des mesures, à commencer par l'arrêt sur le champ de la fabrication des produits non conformes.Le groupe a précisé que les analyses internes conduites à ce jour n'avaient pas mis en évidence d'atteinte à la sécurité des produits déjà livrés.Les clients concernés, le plus souvent des clients historiques, ont été informés et les analyses se poursuivent en étroite collaboration avec eux, a assuré le groupe minier.Un plan d'actions correctives, en ligne avec les meilleurs standards internationaux, a été défini et son déploiement est engagé.En Bourse, la sanction est sévère : le titre a abandonné en une journée près du quart de sa valeur à 48,78 euros, soit peu ou prou le niveau qui était le sien à l'arrivée de Christel Bories...