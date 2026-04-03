Tops Europe Raspberry Pi +67,1% : absorber une multiplication par 7 des coûts mémoire et en ressortir grandi. Le fabricant britannique de nano-ordinateurs bondit après avoir prouvé qu’il pouvait refacturer l'explosion des prix DRAM sans perdre ses clients, les résultats dépassant les attentes.



Federal National Mortgage / Federal Home Loan +41,87% : sauvées de la faillite par une nationalisation in extremis en 2008, les deux entreprises qui garantissent les prêts hypothécaires américains profitent des déclarations de Bill Ackman. Le financier affirme qu'une multiplication par dix de leur valeur pourrait survenir très prochainement. Idorsia +14,68% : le somnifère du laboratoire suisse passe le cap pédiatrique. Les résultats de phase 2 confirment l'efficacité du daridorexant chez les 10-17 ans sans addiction ni sevrage, ouvrant des perspectives potentiellement positives pour un produit déjà commercialisé chez l'adulte. Rheinmetall +13,85% : le MQ-28 de Boeing atterrit en Allemagne via le géant de Düsseldorf. L'Iran relance la machine de guerre européenne : TKMS bondit après Citi, Thales exploite son satellite IOD-2, BAE Systems et Saab raflent le contrat suédois antiaérien. Les usines tournent, Hensoldt suit le mouvement. Norsk Hydro +10,78% : Téhéran bombarde les fonderies du Golfe et fait exploser l'aluminium mondial. Le norvégien ramasse la mise : production européenne épargnée et autonomie énergétique pendant que l'offre au Moyen-Orient s’effondre sous les frappes. Universal Music Group +9,96% : 500 millions sortis du coffre pour racheter ses propres titres. Programme d’actionnariat salarié et réduction de capital au menu pour le major du disque. Flops Europe Nike -13,98% : le géant du textile dépasse les attentes au 3e trimestre avec un BPA au-dessus du consensus. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour effacer des projections moroses entraînées par une dynamique négative en Asie. Le CEO a déclaré “Je déteste perdre, et nous avons du travail à faire à certains endroits”.



Berkeley -7,64% : le promoteur britannique a dévissé suite à une mise à jour commerciale annonçant le gel des acquisitions foncières et un repositionnement stratégique à l’horizon 2035. Le groupe justifie cette prudence par la faiblesse persistante du marché immobilier et les incertitudes géopolitiques actuelles.



Mutares -8,36% : la société allemande de capital-investissement est lourdement sanctionnée après l’annonce d’une augmentation de capital. Le groupe prévoit l’émission de 4,3 millions d’actions, visant à lever jusqu’à 150 MEUR pour financer son expansion mondiale. Unilever -6,85% : les actionnaires du géant agroalimentaire expriment leurs inquiétudes concernant la fusion de sa division agroalimentaire avec McCormick. Ils pointent du doigt la structure de la transaction, un calendrier étendu et des risques réglementaires liés à la concurrence. SoftwareOne -7,07% : la société suisse subit les frais d’un placement accéléré (ABB) portant sur 7 millions de titres cédés par son fondateur Beat Curti. L’opération, réalisée pour un montant total de 46 MCHF, entraîne un repli significatif du cours. EssilorLuxottica -1,82% : le leader mondial de l’optique baisse après avoir subi une dégradation de son objectif de cours. Barclays maintient sa recommandation de “surpondérer”, mais réduit son objectif de 355 à 320 EUR, citant un contexte de croissance plus modéré.