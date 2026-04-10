Tops Europe STMicroelectronics +16,54 % : le franco-italien s'envole aux côtés d'ASML, Infineon, BE Semi et Soitec, portés par le cessez-le-feu iranien, le retour en grâce de l'IA et les résultats de Samsung, qui multiplie par huit son profit sur les puces mémoire. UMG +13,56 % : Bill Ackman met 55,75 milliards sur la table pour racheter la major musicale. L'offre de Pershing Square à 30,40 EUR par action affiche une prime de 78%, obligeant les actionnaires clés Bolloré et Vivendi à se prononcer sur l'avenir du groupe. Société Générale +11,15 % : la trêve Trump et la réouverture théorique d'Ormuz réduisent la prime de risque géopolitique, propulsant SocGen à la hausse aux côtés de BNP Paribas, UniCredit, Barclays et Commerzbank. Rexel +10,67 % : Jefferies passe de conserver à acheter et relève l'objectif de 32 à 43 euros. Le broker anticipe une accélération de la croissance portée par l'inflation des prix qui booste les marges, l'explosion des data centers et l'électrification post-crise énergétique. Aperam +16,72 % : le cessez-le-feu efface les craintes de récession et rallume l'appétit pour les cycliques. Le sidérurgiste bondit aux côtés de Salzgitter, ArcelorMittal dans le sillage de la trêve Washington-Téhéran. Flops Europe Sodexo -12,42 % : suite à un audit de ses contrats et de ses actifs, le leader mondial des services de restauration abaisse ses objectifs de croissance interne du chiffre d’affaires. Le résultat net ajusté du premier semestre fiscal recule sous l’effet d’une contraction de la marge d’exploitation. Maurel & Prom -10,85 % ouvre la voie à un repli généralisé du secteur pétrolier : Repsol, Equinor, Neste, Shell et BP plongent dans son sillage, alors que la médiation pakistanaise contribue à l’apaisement des tensions au Moyen-Orient. Ce coup de théâtre diplomatique efface plusieurs semaines de gains. OVH -5,36 % : le groupe français publie des résultats mitigés avec un bénéfice net en repli sur le premier semestre de l’année. La croissance organique déçoit, freinée par la faible performance des segments "Cloud privée" et "Webcloud" qui éclipse le dynamisme du Cloud public. Alstom -4,61 % : l'équipementier ferroviaire chute après s'être montré prudent lors d'une réunion de cadrage sur ses résultats trimestriels à venir. Le titre efface le rebond récent, lié à la signature de plusieurs contrats. US tops Avis +57,51 %: la société de location de voitures et son compère Hertz (+10%), entament leur troisième semaine de hausse sur fond de chaos dans les aéroports. Le titre évolue à ses plus hauts niveaux depuis avril 2022. Nebius +33,22 % : porté par la première capitalisation boursière mondiale, le spécialiste des infrastructures technologiques négocie actuellement le rachat de la startup israélienne AI21 Labs, spécialisée dans l'intelligence artificielle.

US flops Texas Pacific-7,71 % : le décès brutal d’un membre du conseil d’administration a laissé un vide chez les investisseurs. Murray Stahl était le directeur général d’Horizon Kinetics Holding Corporation, premier actionnaire de la société. Okta -21,52 % : alors que la situation au Moyen-Orient semble s'améliorer progressivement, le sujet préféré des investisseurs avant le conflit, l'IA, refait surface. Avec l’arrivée du nouveau modèle d'Anthropic, les spécialistes du logiciel semblent plus menacés que jamais par la démocratisation de l'accès au codage.