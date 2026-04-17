Tops Europe Sivers Semi +76,57% : l'entreprise technologique bondit à la suite de l’annonce d'un projet de cotation secondaire au Nasdaq à New York, tout en conservant son siège social en Suède. Parallèlement, l'entreprise ambitionne de lever 125 MSEK pour accélérer ses projets technologiques. ITM Power +84,3% : le fabricant d'électrolyseurs britannique s’envole après avoir décroché un contrat stratégique avec le groupe de défense allemand Rheinmetall. Le projet vise à créer un réseau d’usines de production de carburants de synthèse pour l’Otan. Soitec +53,47% : l’entreprise de semi-conducteurs bénéficie d’un regain d'intérêt grâce à ses technologies prometteuses liées à l’IA, notamment la photonique sur silicium et les architectures optiques. Les investisseurs anticipent que ces nouveaux marchés pourraient générer des marges plus élevées. Flops Europe Alstom -28,12% : l’équipementier ferroviaire dévisse après avoir abaissé ses prévisions financières et renoncé à son objectif de génération de trésorerie. Ce revirement sur un indicateur clé du secteur inquiète le marché, malgré un carnet de commande qui reste rempli. Barry Callebaut -18,36% : le chocolatier et fournisseur pour les glaces Magnum sabre ses résultats face aux difficultés d’approvisionnement en cacao. Il table désormais sur une baisse de son EBIT d’environ 15%. Kering -8,27% : le groupe de luxe publie des résultats décevants avec un recul de son chiffre d’affaires au premier trimestre. La mauvaise performance de Gucci, marque phare du groupe, combinée à la guerre en Iran, fragilise les ambitions du groupe pour cette année. Robertet -7,51% : le titre recule malgré des résultats annuels solides sur l’exercice 2025. Le groupe de parfum se montre prudent sur ses perspectives pour 2026. Les analystes d’Oddo BHF soulignent les risques de tensions liées au conflit du Moyen-Orient qui pèsent sur la visibilité de l’activité. US tops Revolution Medicines +54,13% : grande réussite pour le groupe spécialisé dans l’oncologie. Les résultats préliminaires lors d’un essai clinique de phase 3 pour son produit Daraxonrasib sont encourageants. Le produit a révélé une survie globale médiane de 13,2 mois, contre 6,7 mois avec la chimiothérapie. Oracle +26,77% : les investisseurs ont l’air d’avoir décidé que le moment était opportun pour prendre position dans un secteur globalement vendu au rabais. Fair Isaac (+16%) ainsi que SAP (+13%) ont aussi profité de ce rebond. Coreweave +14,56% : la course à l'armement matériel dans l'intelligence artificielle reprend de plus belle. Le secteur progresse, porté par des investissements massifs : Nvidia injecte 5 MdsUSD dans Intel, tandis que Microsoft engage 17,4 MdsUSD auprès de Nebius Group sur cinq ans. Broadcom profite également de cette dynamique, son titre s'adjugeant 7%. US flops Carmax -12,5% : une publication de résultats qui n’a pas manqué d’inquiéter les investisseurs. Bien que les chiffres soient globalement en phase avec les prévisions, une charge de dépréciation s’est ajoutée au bilan. A ça il faut ajouter des marges quelque peu érodées sur les ventes de véhicules de seconde main. Fastenal -6,89% : le choix du président américain d’imposer des tarifs douaniers a pesé sur le résultat des entreprises, Fastenal ne fait pas exception. Le groupe a déclaré une hausse des coûts plus rapide que sa capacité à ajuster les prix, pesant sur ses marges qui se sont établies en dessous des objectifs.