Wall Street vient de connaître une séquence de hausse spectaculaire, portée par les valeurs technologiques et le reflux des cours pétroliers. L'annonce par l'Iran, vendredi, de la réouverture du détroit d'Ormuz, a renforcé le sentiment positif et accru les espoirs d'une résolution prochaine du conflit au Moyen-Orient. L'Europe n'est pas en reste et les opérateurs devraient désormais accorder plus d'attention à la saison des résultats trimestriels qui a récemment débuté.
Variations hebdomadaires*
SMI
13 426  +1,85%Graphique EURO / US DOLLAR
SIKA AG +13,5%
PARTNERS GROUP HOLDI... +10,42%
LOGITECH INTERNATION... +8,51%
SWISS RE LTD -1,83%
NOVARTIS AG -2,41%
SWISSCOM AG -3,99%
STOXX EUROPE 600...
626,58  +1,91%
Graphique STOXX EUROPE 600...
S&P 500
7 126,06  +4,54%
Graphique S&P 500
NIKKEI 225
58 805,78  +3,41%
Graphique NIKKEI 225
GOLD
4 834 $US  +3,48%
Graphique GOLD
BRENT CRUDE OIL ...
90.91 $US  -11,76%
Graphique BRENT CRUDE OIL ...
EURO / US DOLLAR
1.18 $US  +0,8%
Graphique EURO / US DOLLAR
Tops / Flops de la semaine

Tops Europe

Sivers Semi +76,57% : l'entreprise technologique bondit à la suite de l’annonce d'un projet de cotation secondaire au Nasdaq à New York, tout en conservant son siège social en Suède. Parallèlement, l'entreprise ambitionne de lever 125 MSEK pour accélérer ses projets technologiques.

ITM Power +84,3% : le fabricant d'électrolyseurs britannique s’envole après avoir décroché un contrat stratégique avec le groupe de défense allemand Rheinmetall. Le projet vise à créer un réseau d’usines de production de carburants de synthèse pour l’Otan.

Soitec +53,47% : l’entreprise de semi-conducteurs bénéficie d’un regain d'intérêt grâce à ses technologies prometteuses liées à l’IA, notamment la photonique sur silicium et les architectures optiques. Les investisseurs anticipent que ces nouveaux marchés pourraient générer des marges plus élevées.

Flops Europe

Alstom -28,12% : l’équipementier ferroviaire dévisse après avoir abaissé ses prévisions financières et renoncé à son objectif de génération de trésorerie. Ce revirement sur un indicateur clé du secteur inquiète le marché, malgré un carnet de commande qui reste rempli.

Barry Callebaut -18,36% : le chocolatier et fournisseur pour les glaces Magnum sabre ses résultats face aux difficultés d’approvisionnement en cacao. Il table désormais sur une baisse de son EBIT d’environ 15%.

Kering -8,27% : le groupe de luxe publie des résultats décevants avec un recul de son chiffre d’affaires au premier trimestre. La mauvaise performance de Gucci, marque phare du groupe, combinée à la guerre en Iran, fragilise les ambitions du groupe pour cette année.

Robertet -7,51% : le titre recule malgré des résultats annuels solides sur l’exercice 2025. Le groupe de parfum se montre prudent sur ses perspectives pour 2026. Les analystes d’Oddo BHF soulignent les risques de tensions liées au conflit du Moyen-Orient qui pèsent sur la visibilité de l’activité.

US tops

Revolution Medicines +54,13% : grande réussite pour le groupe spécialisé dans l’oncologie. Les résultats préliminaires  lors d’un essai clinique de phase 3 pour son produit Daraxonrasib sont encourageants. Le produit a révélé une survie globale médiane de 13,2 mois, contre 6,7 mois avec la chimiothérapie.

Oracle +26,77% : les investisseurs ont l’air d’avoir décidé que le moment était opportun pour prendre position dans un secteur globalement vendu au rabais. Fair Isaac (+16%) ainsi que  SAP (+13%) ont aussi profité de ce rebond.

Coreweave +14,56% : la course à l'armement matériel dans l'intelligence artificielle reprend de plus belle. Le secteur progresse, porté par des investissements massifs : Nvidia injecte 5 MdsUSD dans Intel, tandis que Microsoft engage 17,4 MdsUSD auprès de Nebius Group sur cinq ans. Broadcom profite également de cette dynamique, son titre s'adjugeant 7%. 

US flops

Carmax -12,5% : une publication de résultats qui n’a pas manqué d’inquiéter les investisseurs. Bien que les chiffres soient globalement en phase avec les prévisions, une charge de dépréciation s’est ajoutée au bilan. A ça il faut ajouter des marges quelque peu érodées sur les ventes de véhicules de seconde main. 

Fastenal -6,89% : le choix du président américain d’imposer des tarifs douaniers a pesé sur le résultat des entreprises, Fastenal ne fait pas exception. Le groupe a déclaré une hausse des coûts plus rapide que sa capacité à ajuster les prix, pesant sur ses marges qui se sont établies en dessous des objectifs. 

Graphique Matières Premières
Matières premières

Energie : L'Iran a annoncé la réouverture totale du détroit d'Ormuz à la navigation commerciale, une mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu au Liban. Donald Trump a salué cette annonce mais a toutefois précisé que le blocus naval contre l'Iran reste en place. Les États-Unis maintiendront cette restriction jusqu'à la signature définitive d'un accord bilatéral avec Téhéran. Malgré tout, cette réouverture provoque un soulagement immédiat sur les marchés mondiaux de l'énergie. Le WTI américain chute de près de 12% pour atteindre environ 82 USD (échéance mai 2026). Le Brent de la mer du Nord baisse de plus de 10% et s'échange autour de 88 USD (échéance juin 2026). Le baril américain retrouve ainsi son niveau le plus bas depuis le début du mois de mars et s'éloigne de son sommet de 115 USD atteint il y a deux semaines. 

Métaux : Le cuivre progresse à Londres à 13270 USD. Les opérateurs estiment qu'une résolution du conflit au Moyen-Orient fera baisser les prix de l'énergie et stimulera la demande. Le plan est simple : si la situation s'apaise de manière durable, le cuivre profitera d'une baisse future des taux d'intérêt de la Fed et d'un regain d'appétit pour le risque. Du côté des métaux précieux, la dynamique est similaire : l’or progresse au-dessus de 4800 USD. La baisse des prix pétroliers apaise les craintes d’inflation, ce qui profite à la relique barbare car des taux d'intérêt élevés rendent l'or moins attractif (l’or ne verse aucun rendement).

Produits agricoles : Malgré le recul des prix pétroliers, les céréales progressent à Chicago. Le boisseau de blé s’échange autour de 604 cents, le maïs progresse à 456 cents et le soja se maintient à 1175 cents. 

Graphique Matières Premières
Macroéconomie

Macro : Si les marchés actions ont clairement tourné la page du conflit en Iran, les taux restent quant à eux sur des niveaux élevés. Et ce en dépit de l’annonce de l’ouverture du détroit d’Ormuz par l’Iran, qui a permis une détente supplémentaire sur ce front. Entre les mesures pour accommoder la hausse des prix de l’énergie, et l’augmentation des budgets militaires, les marchés obligataires se préparent à des déficits plus élevés dans les prochaines années. Et si la chute des cours du pétrole écarte le risque d’une forte poussée inflationniste, il y aura tout de même un impact non négligeable qui ne permettra vraisemblablement pas aux banques centrales de reprendre les baisses de taux. 

Crypto : Dans le sillage des indices boursiers, le bitcoin s’envole de +7% cette semaine et revient flirter avec les 76 000 USD. En revanche, si le S&P 500 évolue sur des niveaux historiques, c’est loin d’être le cas du BTC, qui reste en baisse de -40% par rapport à son sommet d’octobre 2025, lorsqu’il avait atteint les 126 000 USD. Cette tendance se retrouve également dans les ETF Bitcoin spot, avec 332 MUSD d’entrées cette semaine, portant l’encours total de ces produits cotés américains à 97 MrdsUSD, un niveau qui reste, là aussi, éloigné des 169 milliards atteints en octobre dernier. Le rebond se fait également sentir sur les principales cryptomonnaies : l’ether (ETH) progresse de +7,5% et évolue désormais au-dessus des 2 350 USD, Solana (SOL) gagne +8,5% autour des 88 USD, et le XRP (XRP) avance de +9,5% sur la semaine, se rapprochant des 1,45 USD.

Graphique de Cours
Les gains spectaculaires du marché américain en avril rappellent le scénario des "droits de douane réciproques" du printemps 2025 : une grande peur puis un rebond puissant. L'Europe était moins fringante jusqu'à l'annonce, vendredi après-midi, de la réouverture du détroit d'Ormuz pendant le cessez-le-feu.
Outre les hauts et les bas géopolitiques, l'actualité sera dominée dans les jours qui viennent par la première grosse semaine complète de résultats d'entreprises du 1er trimestre. En Europe, Thales, L'Oréal, ABB, EssilorLuxottica, Roche, Nestlé et SAP seront de la partie. Aux Etats-Unis, Tesla, IBM, GE Aerospace, Boeing et Philip Morris passeront l'examen du marché.
Sur l'agenda macroéconomique, la densité sera faible aux Etats-Unis avec les seules ventes de détail de mars (mardi). Ailleurs, l'inflation britannique (mercredi) et japonaise (vendredi) encadreront les indicateurs PMI Flash d'avril des grandes économies (jeudi).
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*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.