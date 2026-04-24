|Tops / Flops de la semaine
Tops Europe
Viridien +26,95% : Ormuz toujours bloqué, négociations dans l'impasse : le Brent a-t-il fini de grimper ? Le baril s'envole de 10% sur la semaine à 106 USD, propulsant les pétroliers européens avec Equinor, Aker BP et Maurel dans le sillage du raffineur finlandais. Viridien surjoue le mouvement grâce au coup de pouce de Barclays, qui repasse positif sur le dossier.
STMicroelectronics +16,55% :les hyperscalers ont-ils faim de puces ? Les fabs européennes répondent présent. Le franco-italien s’envole avec ASMI, dont les prévisions du T2 explosent les attentes, Infineon et BE Semi suivent la tendance, tous portés par l'appétit des centres de données.
K+S +9,06% : le producteur d'engrais et de sel pulvérise les attentes au 1er trimestre et relève ses objectifs annuels. Les résultats bondissent à 280 MEUR contre 225 attendus, portés par l'envolée des prix agricoles et un démarrage canon des sels de déverglaçage.
Vusion +10,33% :le 1er trimestre tient ses promesses, la feuille de route reste intacte. Le spécialiste français des étiquettes électroniques confirme ses objectifs annuels après une croissance solide portée par les logiciels cloud et services qui explosent de 53%.
RWE +7,23% : deux accords en une journée, l'allemand muscle son offshore et son stockage. Le groupe énergétique prolonge jusqu'à 2027 son partenariat avec ZITON sur les navires jack-up pour ses parcs éoliens au Royaume-Uni et en Europe, et s'associe à Polarium pour piloter 50 MW de batteries virtuelles agrégées en Allemagne.
Siemens Energy +9,04% : quand les carnets débordent jusqu'en 2030, il est difficile de ne pas relever les objectifs. Le groupe allemand d'équipements énergétiques s'envole à un sommet historique : ses prises de commandes pour les réseaux électriques et les turbines à gaz explosent de 30% au 2e trimestre.
Flops Europe
Biomérieux -22,25% : dévisse après la publication de résultats décevants au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires en recul, entraînant un abaissement des objectifs pour 2026 “au regard de la performance du premier trimestre et de la dynamique actuelle du marché”.
Safran -14,37% : plonge après la dégradation de recommandation de Jefferies. La banque d'investissement affiche “une vision plus prudente sur les activités aéronautiques de l'entreprise en raison des difficultés du secteur aérien liées au contexte géopolitique au Moyen-Orient”. Ce sentiment pèse aussi sur Rolls Royce (-13%) qui subit les mêmes craintes d’un ralentissement du trafic aérien mondial.
Essilorluxottica -13,91% : ne parvient pas à rassurer les marchés malgré la publication de bons résultats. Le lunetier est sanctionné par les investisseurs qui jugent ses objectifs de croissance trop ambitieux sur les prochains trimestres face à un ralentissement de la dynamique et une concurrence accrue sur “les lunettes avec IA”.
Unicredit -10,86% : la forte opposition concernant son projet d'OPA sur Commerzbank fait chuter le titre. La banque allemande rejette l'offre, jugeant qu'il n'existe pas de plan de rapprochement convaincant.
Thales -12,02% : malgré des résultats satisfaisants, le groupe de défense est pénalisé par l'absence de relèvement des objectifs annuels et des prises de commandes inférieures aux attentes. Les investisseurs s'inquiètent de performances plus faibles dans le secteur “Cyber”.
Top US
United Rentals+22,39% : portée par la forte demande en équipements de location liée aux grands projets de construction de centres de données, la société enregistre un premier trimestre record. Fort de ce début d’année United Rentals relève ses prévisions.
Flops US
Medpace-21,14% : à l’occasion de la publication de résultats conformes aux attentes, le PDG de Medpace, August Troendle, a fait état d’une nouvelle hausse des annulations de projets inscrits au carnet de commandes, à leur plus haut niveau depuis plus d’un an. Ces annulations concernent principalement les segments de l’oncologie et du cardiovasculaire.
Lululemon-14,04% : recruter une dirigeante associée à la perte de vitesse de son ancienne entreprise peut sembler, à première vue, contre-intuitif. C’est pourtant le pari de Lululemon : Heidi O’Neill succédera à Calvin McDonald à la tête du groupe. Si son action a contribué à relancer le segment féminin chez Nike, son rôle dans la stratégie menée sous John Donahoe, largement accusée d’avoir bridé l’élan de la marque, apparaît aujourd’hui comme un passif difficile à ignorer.
|Matières premières
Energie : Les prix du baril repartent à la hausse à mesure que les espoirs d’une résolution pacifique entre les États-Unis et l’Iran s’estompent. Les négociations entre Washington et Téhéran stagnent. L'Iran exige la fin du blocus maritime américain sur ses ports avant de reprendre les discussions. En réponse, Donald Trump maintient le cessez-le-feu mais ordonne à la marine américaine de détruire les navires iraniens qui posent des mines dans le détroit d'Ormuz. Le blocage continu du détroit maintient le marché sous pression. Sur l'ensemble de la semaine, les cours du brut bondissent d’environ 10% (104,75 USD pour le Brent et 95 USD pour le WTI). Pour compenser le manque de brut en provenance du Moyen-Orient, les acheteurs mondiaux se tournent vers les États-Unis. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) rapporte des exportations records de pétrole et de produits raffinés.
Métaux : Hausse des prix de l’énergie, progression du dollar et risque géopolitique, c’est le cocktail qui pèse sur les cours des métaux cette semaine. Le cours de l'or affiche une légère baisse à 4725 USD. Les nouvelles tensions au Moyen-Orient ne déclenchent pas d'achats de précaution massifs. Le métal précieux dépend désormais de l'évolution des rendements obligataires et du dollar. Un dollar fort rend l'or plus cher pour les acheteurs internationaux, ce qui limite la demande tandis que des rendements plus élevés pénalisent l’or, qui n’en délivre aucun. A Londres, le cuivre s'éloigne de ses récents sommets et s’échange autour de 13355 USD. Relevons la progression du nickel (à 18737 USD), qui a atteint son plus haut niveau depuis janvier. Eramet devrait suspendre la production de sa mine en Indonésie le mois prochain, à la suite de l'expiration de ses quotas d'extraction, ce qui génère une certaine tension sur l’offre.
Produits agricoles : Les prix des principales matières premières agricoles ont progressé cette semaine. Dans les grandes lignes, deux facteurs principaux expliquent cette tendance : d'une part, les tensions au Moyen-Orient font grimper les cours du pétrole et les coûts de transport. D'autre part, la sécheresse aux États-Unis menace les rendements des futures récoltes. Le cours du blé enregistre une deuxième hausse hebdomadaire consécutive. Le blé s’échange à 623 cents à Chicago (contrats échéance juillet 2026). La sécheresse s'aggrave dans les plaines américaines, ce qui limite le développement des cultures. Le maïs progresse également à 465 cents. La hausse des prix du pétrole soutient le maïs. Une énergie chère stimule la demande pour les biocarburants à base de maïs.
|Macroéconomie
Macro : Les résultats des entreprises concentrent actuellement l’attention de la communauté financière mais la partie de poker menteur qui se joue au moyen-orient pourrait rapidement refaire la une de l’actualité surtout si le détroit reste bloqué encore plusieurs semaines. Le maintien du pétrole à des niveaux élevés ne manquera pas de peser négativement sur les économies les plus dépendantes, Europe en tête. Une manière d’illustrer le propos est de regarder la performance de l’indice paneuropéen, le Stoxx Europe 600 : il n’arrive pas à dépasser ses sommets de l’année tandis que les indices américains, S&P 500 et Nasdaq sont assez largement au-dessus. Il est grand temps que la circulation des marchandises soit rétablie si on veut éviter une récession, doublée d’une crise alimentaire. En effet, plus de 30% des engrais, vitaux pour les cultures, passent par le détroit d’Ormuz. Ainsi, en l’absence d’épandage suffisant au printemps, les rendements agricoles diminuent et les prix augmentent. Espérons que ce scénario pessimiste ne voit jamais le jour.
Crypto : Quatrième semaine consécutive de hausse pour le bitcoin, qui grimpe de +6% depuis lundi et revient flirter avec les 80 000 USD. Depuis le début du mois, le BTC bondit de +15%. Il reste malgré tout en baisse de -38% par rapport à son sommet d’octobre dernier. Du côté des ETF bitcoin spot, les entrées nettes continuent de s’accumuler. Cette semaine, 800 MUSD ont été enregistrés dans ces produits boursiers, portant le total à 2,6 MrdsUSD en l’espace de trois semaines. Il faut dire que les choses bougent du côté des produits boursiers adossés au BTC. Morgan Stanley a lancé son propre ETF en début de mois, devenant ainsi la première banque américaine à proposer un tel produit aux côtés de douze gestionnaires d’actifs comme BlackRock et Fidelity. Cette semaine, c’est au tour d’Amundi, qui a annoncé le lancement d’un ETP bitcoin. Le gestionnaire européen vise un encours compris entre 300 et 500 MUSD pour cette première année de commercialisation. Affaire à suivre. Du côté des autres cryptomonnaies, l’ether (ETH) progresse de +2,8% depuis lundi, Solana (SOL) de +3,5%, tandis que le XRP (XRP) affiche une hausse de +3,4%.
|Les articles de la semaine
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Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.