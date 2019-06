ESI Group : Assemblée Générale Mixte du 18 juillet 2019

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le :

Jeudi 18 juillet 2019, à 16 heures

à Rungis (94150) - Parc Icade – Immeuble le Séville, 3 bis rue Saarinen

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 7 juin 2019. L’avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le 3 juillet 2019.

Les documents et renseignements préparatoires à l’Assemblée visés à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la société : www.esi-group.com/investisseurs/documents/assemblee-generale.

Les documents visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclus avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer, sans frais, ces documents, et le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et R.225-83 du Code de commerce au siège de la société, 100 avenue de Suffren 75015 Paris, pendant un délai minimum de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.

