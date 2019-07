ESI Group : Assemblée Générale Mixte du 18 juillet 2019

Approbation de l’ensemble des résolutions dont en particulier :

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI) (Paris:ESI) principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel, coté sur le marché réglementé d’Euronext Paris, a réuni le 18 juillet 2019, ses actionnaires en Assemblée générale mixte sous la présidence d’Alain de Rouvray, et en présence de Cristel de Rouvray Directrice générale.

Représentant un quorum de 75,83%, les actionnaires présents ou représentés ont approuvé l’ensemble des résolutions qui leur ont été présentées.

L’Assemblée générale ordinaire a notamment approuvé les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos au 31 janvier 2019 ainsi que les résolutions relatives à la rémunération des dirigeants dans le cadre de la réglementation « Say on Pay ». Elle a également confirmé la gouvernance, en renouvelant les mandats d’Alain de Rouvray et d’Eric d’Hotelans, en qualité d’administrateurs. Enfin, l’Assemblée a délégué au conseil d’Administration la mise en place d’un programme de rachat par la société de ses propres actions.

L’Assemblée générale extraordinaire a approuvé l’ensemble des délégations de compétence donnant au conseil d’Administration le pouvoir d’augmenter son capital social.

Deux modifications statutaires ont en outre été approuvées :

L’une modifiant la date de clôture de l’exercice comptable au 31 décembre à compter de l’exercice 2019. Cette évolution s’inscrit dans une logique de normalisation de l’exercice comptable et d’amélioration de la lisibilité du modèle économique de la société. En conséquence, l’exercice 2019 aura une durée exceptionnelle de 11 mois.

L’autre ajoutant en sus de l’obligation légale, une obligation de déclaration de franchissement d’un seuil statuaire à 2,5% ou un multiple de cette fraction, afin de permettre de nouer une relation de proximité avec les actionnaires de la société.

L’intégralité des résultats des votes de l'Assemblée générale mixte est disponible sur le site d’ESI Group : https://www.esi-group.com/sites/default/files/resource/financial_document/8126/190718_esigroup_resultats_votes_ag.pdf

Prochains évènements :

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2019 19 septembre 2019 Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019 19 novembre 2019 Chiffre d’affaires 2019 (11 mois) 13 février 2020

À propos d’ESI Group

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large du Product Performance Lifecycle, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création de Jumeaux Hybrides (Hybrid TwinTM) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires 2018 s’est élevé à 139 M€. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190724005681/fr/