ESI Group : Chiffre d'affaires T1 2019 : +1,4% à 26,6 M

Regulatory News:

ESI Group (Paris:ESI), Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Mneìmo : ESI), publie son chiffre d’affaires pour les trois premiers mois de son exercice 20191.

Chiffre d’affaires (M€) Licences Services Total T1 2019 20,1 6,5 26,6 T1 2018 19,0 7,2 26,3 Variation +5,6% -9,9% +1,4% Variation à tcc +2,1% -11,6% -1,7%

Tcc – Taux de change constants

Cristel de Rouvray, Directrice Générale d’ESI Group, commente : « Notre modèle d’activité ne peut s’appréhender en trimestre. Une telle lecture n’illustre pas les résultats attendus de notre plan de focalisation. D’un point de vue plus moyen à long terme, nous retrouvons la solidité de notre base installée basée sur une très forte récurrence. La confiance de nos partenaires d’innovation devrait nous aider à compenser un démarrage lent de l’activité Services. En ce début d’exercice fiscal, nous poursuivons avec confiance l’application rigoureuse de notre plan vers une création de valeur pérenne pour l’ensemble de nos actionnaires.»

Le modèle d’affaires d’ESI Group repose principalement sur l’activité de Licences (76% du chiffre d’affaires total sur le trimestre), dont les ventes sur les trois premiers mois de l’exercice fiscal ont progressé à 20,1 M€ (+5,6%). Cette dynamique de la base installée (79% de l’activité Licences) est soutenue par les renouvellements et l’ajout de volumes additionnels avec un taux de récurrence de 89,4%. Le recul des licences perpétuelles à hauteur de 1M€ sur la période est un autre indicateur de pérennité sur le long terme et de la montée en efficacité de la stratégie de focalisation vers des souscriptions annuelles avec un fort taux de récurrence.

L’activité Services (Conseil), (24% du chiffre d’affaires total), regroupe prestations d’études industrielles, études avancées d’application et projets à caractère R&D ou de formation et s’établit à 6,5 M€ (recul de 9,9% sur la période). Cela ne reflète pas le niveau de projets importants confirmés sur le trimestre à l’image du contrat cadre qu’EDF a signé avec le Groupe pour du conseil à haute valeur ajoutée dans le domaine de la conception et la maintenance des équipements mécaniques des centrales nucléaires de production d’électricité, pour une durée de 6 ans ferme et 4 ans optionnels.

Dans un mix géographique où Europe et Asie représentent 82% (respectivement 43%, 39%) des ventes trimestrielles, la zone Amériques affiche un regain de dynamisme amplifié par l’effet de change, tirée par l’activité Licences et plus particulièrement dans l’industrie aéronautique.

Prochains évènements

Assemblée générale 18 juillet 2019 Chiffres d’affaires et résultats semestriels 2019 19 septembre 2019 Chiffre d’affaires T3 2019 19 novembre 2019

À propos d’ESI Group

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large du Product Performance Lifecycle, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création de Jumeaux Hybrides (Hybrid TwinTM) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires 2018 s’est élevé à 139 M€. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

1 Exercice d’une durée exceptionnelle de 11 mois, à clôturer au 31/12/2019 sous réserve de validation de l’Assemblée générale du 18 juillet 2019 ; T1 couvre février, mars et avril de notre exercice fiscal traditionnel de 12 mois.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190528005518/fr/