ESI Group : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2019

ESI Group (Paris:ESI), Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI), publie son chiffre d’affaires pour le 3e trimestre de son exercice 20191 (période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019).

ESI Group fournit des logiciels et services uniques à des leaders dans différentes industries tels que l’automobile, l’aérospatial, l’industrie lourde, l’énergie et la défense. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique pour aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de pré-certifier virtuellement, de fabriquer et maintenir un produit, et ainsi accélérer aussi bien la performance du produit et de l’organisation.

Chiffre d’affaires (M€) 2019 2018 Variation Taux courants Taux constants T3 Licences 20,7 20,6 +0,5% -2,9% T3 Services 7,9 7,4 +6,6% +4,5% T3 Total 28,6 28,0 +2,1% -0,9% 9 mois Licences 61,5 60,0 +2,6% -0,5% 9 mois Services 21,8 21,2 +2,9% +1,1% 9 mois Total 83,4 81,2 +2,7% -0,1%

Comparaison sur 9 mois

Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2018/19, ESI Group a enregistré un chiffre d’affaires en croissance de +2,7%, soutenue par un impact de change favorable (-0,1% tcc – taux de change constant).

Les revenus issus des ventes de licences ont progressé de +2,6% (-0,5% à taux de change constant), représentant 74% des revenus totaux. Les revenus locatifs de licences annuelles en provenance de la base installée ont progressé de +5,7%, soutenus par la forte récurrence de l’activité de Licences (82,5%). Le nouveau business montre une légère baisse conjoncturelle. La part croissante des revenus récurrents augmente la prévisibilité et la solidité de l'activité.

Les ventes de Services ont progressé de +2,9% et représentent 26% des ventes sur la période. Ces ventes de conseil conduisent habituellement à l’implémentation ultérieure de licences chez des clients nouveaux ou existants.

La proposition de valeur globale d’ESI Group et sa capacité à opérer sur l’ensemble des marchés mondiaux est un atout sans équivalent dans l’accompagnement de ses clients. Sur les 9 premiers mois de l’exercice, la progression des revenus s’est matérialisée sur l’ensemble des régions : zones Amériques (+6,2%), Asie (+3,0%) et EMEA (+0,9%).

Comparaison sur 3 mois

Le chiffre d’affaires du T3 de l’exercice est quasi stable (+2,1%, -0,9% tcc), comparé à un T3 en croissance à deux chiffres sur l’exercice précédent. La variation se décompose entre stabilité des ventes de licences (+0,5%, -2,9% tcc) et hausse des services (+6,6%, +4,5% tcc).

Cristel de Rouvray, Directrice générale d’ESI Group, commente :

« Nous poursuivons le renforcement de notre modèle économique basé sur la forte récurrence de nos revenus. Nous générons toujours plus de synergies commerciales sur notre base installée, notamment auprès des clients les plus significatifs. Ces partenaires de longue date, comme Renault-Nissan et Volkswagen, font face à leur propre transformation, jonglant entre innovation et productivité : « It’s all about their performance ! ». Dans ce contexte, ils ont réaffirmé, ces derniers mois, la forte dimension stratégique de notre collaboration. Notre transformation organisationnelle est en plein essor et demeure l’une de mes principales priorités. Nous sommes confiants quant à notre capacité à monter en puissance au cours des prochaines années et à retrouver une plus forte dynamique de croissance rentable. »

Rappel sur le changement de date de clôture

Conformément au vote de l’’Assemblée générale du 18 juillet 2019, la société clôturera désormais ses comptes au 31 décembre de chaque année, entrainant un exercice exceptionnel de 11 mois pour l’année 2019. Dans un souci de comparabilité de l’information financière, des comptes pro-forma seront publiés à compter de l’annonce du chiffre d’affaires 2019 afin de faciliter les projections sur les performances à venir.

Prochains évènements

Chiffres d’affaires 2019 13 février 2020 Résultats 2019 24 mars 2020

À propos d’ESI Group

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large du Product Performance Lifecycle™, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création de Jumeaux Hybrides (Hybrid TwinTM) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires 2018 s’est élevé à 139 M€. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

1 Exercice d’une durée exceptionnelle de 11 mois, qui se clôturera le 31/12/2019 suite à la validation de l’Assemblée générale du 18 juillet 2019.

