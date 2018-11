ESI Group : Chiffre d’affaires au 3e trimestre 2018

Regulatory News:

Alain de Rouvray, Président-directeur Général d’ESI Group (Paris:ESI), déclare : « La bonne performance commerciale du troisième trimestre 2018 marque le retournement de tendance attendu par rapport au premier semestre. Celle-ci souligne l’amplification du déploiement de nos solutions de prototypage virtuel en vue d’atteindre les objectifs « zéro essai réel » et « zéro prototype réel » de nos clients et partenaires industriels dans leur transformation digitale vers l’industrie du futur. La tendance est particulièrement visible dans le secteur automobile pour développer l’usine intelligente où notre solution Hybrid TwinTM offre des leviers de productivité majeurs. Dans ce contexte, la poursuite des investissements de nos clients historiques dans nos solutions de rupture constitue une validation concrète de notre plan de transformation ».

Évolution du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2018 et en cumulé sur les 9 premiers mois

Exercices clos au 31 janvier (chiffres non audités) - Le 3e trimestre se clôture le 31 octobre.

En millions d’euros T3 2018 T3 2017 Var. % Var. % (tcc1) CA

9 mois 2018 CA

9 mois 2017 Var. % Var. % (tcc) Licences 20,6 17,8 +15,9% 15,4% 60,0 56,8 +5,6% +8,0% Services 7,4 7,2 +2,9% 1,9% 21,2 21,9 -3,1% -1,8% Total 28,0 24,9 +12,2% 11,5% 81,2 78,7 +3,2% +5,3%

1tcc : taux de change constants

Rappel : la saisonnalité inhérente à l’activité Licences d’ESI Group se traduit traditionnellement par l’enregistrement de la part la plus significative des revenus annuels sur le quatrième trimestre de l’exercice.

Bonne performance commerciale du T3 2018

Le chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2018 s’établit à 28,0 M€, en croissance solide de 12,2 % à taux courants par rapport à la même période l’an dernier. L’effet de change positif sur la période est limité à 0,2 M€ du fait d’une légère hausse du Yen japonais par rapport à l’Euro.

Les revenus Licences s’établissent à 20,6 M€, soit une progression dynamique de 15,9 % à taux courants, soutenus notamment par le repositionnement d’un contrat de renouvellement sur la zone Amériques, d’un montant d’environ 1,7 M€, avancé du 4e au 3e trimestre.

Concernant l’activité Services, les revenus atteignent 7,4 M€, en croissance de 2,9 % à taux courants, traduisant une légère hausse en valeur de l’ensemble des catégories de services.

Renforcement de la base installée

La bonne performance du 3e trimestre compense le ralentissement commercial du premier semestre. Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois s’élève à 81,2 M€, soit une nette progression, par rapport à l’exercice précédent, de 5,3 % à taux constants. L’activité Services atteint 21,2 M€, soit un léger recul de 1,8 % à taux constants. Sur cette période, le chiffre d’affaires Licences ressort à 60,0 M€, en hausse significative de 8,0 % à taux constants, par rapport à l’exercice précédent. Le nouveau business affiche une baisse de 2,8 % à taux constants. Sur la période, la bonne performance du business récurrent, qui progresse de 13,1 % à taux constants, est également à souligner avec un fort taux de récurrence de 88,0 %.

L’activité Licences fait état d’une performance satisfaisante sur la période en Europe (+7,4 % à taux constants), soutenue par une expertise étendue et des partenariats stratégiques consolidés. La zone Amériques affiche une croissance Licences exceptionnelle mais conjoncturelle à 22,2 % à taux constants, tandis que la zone Asie retrouve une croissance Licences de 3,4 % à taux constants.

Amplification du déploiement des solutions de prototypage virtuel

Les clients historiques du Groupe ont amplifié durant ces neufs premiers mois leur déploiement des solutions du Groupe. Globalement l’industrie automobile tire cette croissance avec le renforcement significatif des collaborations existantes. Les secteurs de l’énergie et de la défense sont également dynamiques.

Les solutions d’ESI, reconnues par l’écosystème, accompagnent la transformation digitale des industriels, à l’image des contrats remarquables cités ci-dessous pour exemple et annoncés sur le 3e trimestre :

FCA LATAM (Fiat Chrysler Automobiles Amérique Latine) a fait le choix de la solution de réalité virtuelle ESI IC.IDO pour répondre aux enjeux de l’industrie du futur, et améliorer ses processus de fabrication.

La Direction Générale de l’Armement (DGA) a choisi la solution de modélisation de systèmes SimulationX pour créer une alternative digitale aux bancs d’essais des moteurs d’avion en condition de vol.

Fives et Michelin au travers de leur co-entreprise AddUp, se sont associés à ESI pour développer une solution de fabrication innovante par impression additive métallique 3D, combinant objectifs de productivité et de performance.

Prochains évènements :

Chiffre d’affaires annuel 2018 7 mars 2019 Résultats annuels 2018 15 avril 2019

