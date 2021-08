ESI Group : Déclaration de franchissements de seuils

Regulatory News:

ESI Group (Paris:ESI), Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI), prend note de la notification faite par certains actionnaires à la Société et à l’Autorité des marchés financiers de franchissements de seuils à la baisse et à la hausse suite à un transfert d’actions.

ESI Group a été informé des déclarations de franchissements qui conduisent à la détention des actions et droits de vote suivants :

Nom et Prénom Nombre d’actions % du capital Droits de vote % droits de vote Alain Loriot de Rouvray 604 788 9,97% 1 209 576 14,56% Amy-Sheldon Loriot de Rouvray (Lawrence) 604 787 9,97% 1 209 574 14,56%

Prochains événements

Résultats semestriels 2021 - 9 septembre 2021 (18h00)

Investor day – 5 octobre 2021

