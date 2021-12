ESI Group : Evolution du Conseil d'Administration

Regulatory News:

ESI Group (Paris:ESI), Rungis, France, (ISIN Code: FR0004110310, Mnémo : ESI), annonce que son Conseil d’Administration a reçu la démission d’Alain de Rouvray de son mandat d’administrateur, avec une date d’effet au 16 décembre 2021.

Alain de Rouvray a fondé l'entreprise en 1973. Il a été Président et Directeur Général d'ESI Group jusqu'au 31 janvier 2019. Il a été Président du Conseil d'Administration jusqu'au 8 février 2021.

Composition du Conseil d’Administration

Suite à la modification ci-dessus, le Conseil d'Administration de la société sera composé de sept administrateurs (dont six sont indépendants) et d'un censeur:

- Alex Davern – Président du conseil et administrateur indépendant

- Cristel de Rouvray – Directrice Générale et présidente du comité stratégique

- Rajani Ramanathan – Administratrice indépendante et présidente du comité technologie et marketing

- Patrice Soudan – Administrateur indépendent et président du comité d’audit1

- Eric d’Hotelans – Administrateur indépendent et président du comité des rémunérations

- Véronique Jacq – Administratrice indépendante et présidente du comité d’audit2

- Yves de Balmann – Administrateur indépendent

- Charles-Helen des Isnards – Censeur

Evènements à venir

Chiffre d’affaires et résultats annuels 2021 – 1er mars 2022 (18H heure française)

1 A compter du 1 janvier 2022

2 Jusqu’au 31 décembre 2021

