ESI Group: Mise à disposition du Document de Référence 2018

Regulatory News :

ESI Group (Paris:ESI) (Code ISIN : FR0004110310, Mneìmo : ESI) annonce avoir déposé son Document de Référence 2018 auprès de l'Autorité des marchés financier le 23 mai 2019 sous le numéro D.19-0511.

Le Document de Référence comprend notamment les informations suivantes :

le rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 janvier 2019 ;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d’entreprise;

les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires;

les résolutions soumises à l’Assemblée Générale Mixte du 18 juillet 2019.

Le Document de Référence peut être consulté sur l'espace « Investisseurs » du site internet de la société à l'adresse suivante : https://www.esi-group.com/fr/entreprise/investisseurs

Le Document de Référence est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur au siège social d’ESI Group (100 avenue de Suffren – 75015 Paris).

Prochains évènements :

Résultats Q1 2019

28 mai 2019 Assemblée générale Mixte

18 juillet 2019

À propos d’ESI Group

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large du Product Performance Lifecycle, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création de Jumeaux Hybrides (Hybrid TwinTM) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires 2018 s’est élevé à 139 M€. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190523005717/fr/