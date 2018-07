ESI Group : adhère au Pacte Mondial des Nations Unies (Global Compact)

Regulatory News:

ESI Group (Paris:ESI) (FR0004110310 – ESI), leader et pionnier des solutions de prototypage virtuel, annonce aujourd’hui son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies.

En tant que signataire du Pacte Mondial des Nations Unies et en accord avec sa démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), ESI Group s’engage à respecter les 10 principes des Nations Unies portant sur les droits de l’Homme, les normes internationales du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. Le Groupe communiquera annuellement à ses parties prenantes les avancées réalisées au travers d’une Communication sur le Progrès (COP).

Fort de la mise en application de ses valeurs, ESI s’est distingué depuis trois ans au sein du Gaïa Index pour son engagement continu vers une démarche RSE qui se structure autour de quatre priorités :

Être un employeur engagé ;

Être un partenaire d’excellence pour nos clients en leur proposant des solutions innovantes et durables ;

Être un acteur respectueux de son environnement ;

Être au service de la société civile.

Grâce à ses solutions de Prototypage Virtuel, le Groupe accompagne ses clients dans leurs défis industriels et opérationnels tout en les aidant à atteindre leurs objectifs de développement durable en proposant des solutions leur permettant de réaliser des produits plus respectueux de l’environnement. Les produits sont par ailleurs mis sur le marché avec une sécurité accrue pour les consommateurs finals. Les solutions d’ESI permettent également d’améliorer les conditions de travail des opérateurs en rendant les environnements plus ergonomiques, grâce à sa solution de réalité virtuelle ESI IC.IDO appliquée au monde de la fabrication.

Alain de Rouvray, Président-Directeur Général d’ESI Group, déclare : « Notre adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies est une étape supplémentaire de notre engagement en termes de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Elle démontre nos fortes convictions, ainsi que notre volonté d’agir dans ces domaines. Alors que les 10 principes des Nations Unies sont d’ores et déjà inclus dans la stratégie de développement du Groupe, nous nous engageons à amplifier notre action afin que ces principes soient diffusés et adoptés plus largement ».

Le Global Compact des Nations Unies, lancé en 2000, regroupe entreprises et organisations de toute taille ainsi que la société civile, autour de 10 principes, universellement reconnus, nécessaires à l’édification de sociétés plus stables et inclusives.

