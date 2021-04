ESI Group : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2020

Regulatory News:

ESI Group, Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Symbole : ESI), annonce avoir déposé son Document d’enregistrement universel 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financier (AMF) le 16 avril 2021 sous le numéro D.21-0315.

Le Document d’enregistrement universel comprend notamment les informations suivantes :

le rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

la déclaration de performance extra-financière du groupe ;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d’entreprise ;

les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

les résolutions soumises à l’Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2021.

Le Document d’enregistrement universel peut être consulté sur l'espace « Investisseurs » du site internet d’ESI Group : https://investors.esi-group.com/fr/information-financiere/information-financiere

A propos d’ESI

Fondé en 1973, ESI Group augure un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1200 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros en 2020. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

