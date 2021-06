ESI Group : nomme Yannick Charron Vice-Président des Ressources Humaines

Regulatory News:

ESI Group (Paris:ESI), acteur de la simulation numérique et du prototypage virtuel pour les industries, a le plaisir d'annoncer la nomination de Yannick Charron au poste de Vice-Président des Ressources Humaines. Yannick reportera directement à Cristel de Rouvray, Directrice générale du groupe et sera basé à Rungis (France).

ESI Group est une entreprise mondiale présente dans plus de 20 pays. Les ressources humaines sont d’une importance capitale pour les équipes de ce groupe multiculturel en pleine transformation. Embarqué dans l'une des évolutions majeures de son histoire, le groupe et ses équipes ont besoin d'une équipe RH forte, capable de les accompagner dans ce changement. Dans son nouveau poste, Yannick dirigera les ressources humaines de l’ensemble du groupe et aura pour mission de poursuivre la construction d'équipes performantes fonctionnant selon les bonnes pratiques d'une entreprise mondiale éditrice de logiciels et les nouvelles modalités de travail telles que l’implementation d’un No meeting day.

Yannick, 46 ans, a rejoint ESI Group en 2020, en tant que Directeur des Ressources Humaines France & Siège social. Auparavant, il était Directeur des ressources humaines de l’une des plus importantes filiales de SAS, un éditeur américain spécialisé dans l’analyse des données employant près de 14 000 collaborateurs. Dans un contexte fortement international, il a contribué à en accompagner les phases de sa transformation en une entreprise globalisée et a obtenu plusieurs labels reconnaissant les bonnes pratiques mises en place avec cette société en matière de ressources humaines.

« Yannick a rejoint ESI Group il y a un an en pleine période de confinement et a apporté une bouffée d'air frais à l'entreprise. Il est en phase avec la transformation engagée par ESI Group et accompagne le changement en profondeur tout en renforçant le leadership de l'entreprise. Nous sommes très heureux de travailler à ses côtés », déclare Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group.

Yannick Charron est titulaire d'un DEA en droit des affaires de l'Université Paris Cergy. Il a fait ses premières armes en tant que juriste d’entreprise, avant de s’orienter vers les fonctions ressources humaines dont il a exploré de nombreux aspects au fur et à mesure de l’évolution de sa carrière.

A propos d’ESI

Fondé en 1973, ESI Group augure un monde où l'Industrie accomplit des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1200 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros en 2020. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations : https://www.esi-group.com/fr.

