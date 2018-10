ESI Group : reçoit le 1er prix Gaïa 2018 pour la troisième année consécutive

Regulatory News:

ESI Group (FR0004110310 – ESI), leader et pionnier des solutions de prototypage virtuel, obtient pour la troisième année consécutive le premier prix Gaïa 2018 dans la catégorie des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) réalisant moins de 150 M€ de chiffre d’affaires, et se maintient dans l’indice Gaïa, composé des 70 sociétés les mieux notées sur ces thématiques.

Cette récompense illustre les efforts entrepris par ESI pour améliorer sans cesse son engagement en faveur de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. En 2018, le Groupe a franchi une étape supplémentaire en adhérant au Pacte Mondial des Nations Unis, démontrant ses convictions et sa volonté d’agir dans ces domaines.

Vincent Chaillou, Directeur Général Délégué d’ESI Group, déclare : « Nous sommes fiers d’être reconnus depuis maintenant trois ans pour nos pratiques sociales, sociétales, et environnementales. Cela nous conforte dans notre volonté de poursuivre le travail déjà engagé depuis plusieurs années et de fédérer nos équipes autour de ces enjeux. Au-delà de nos propres actions directes, nous sommes fiers de mettre en œuvre des solutions qui permettent à nos clients de réduire leur empreinte environnementale par exemple en construisant des véhicules plus légers et d’améliorer les conditions de travail de leurs collaborateurs en liaison avec l’usine du futur. ».

Créé en 2009, Gaïa-Index est l’Indice Développement Durable de référence pour les entreprises de taille intermédiaires (ETI) cotées françaises. Développé par EthiFinance, Gaïa-Index sélectionne des petites et moyennes entreprises sur leurs performances extra-financières. L’Indice Gaïa surperforme chaque année le CAC 40 et le CAC Mid & Small. La méthodologie repose sur le référentiel d’analyse extra-financière Gaïa-Index permettant d’évaluer le degré de transparence et de maturité des sociétés concernant leurs politiques, pratiques et performances RSE.

Découvrez notre rubrique RSE « Notre responsabilité » : http://www.esi-group.com/fr/entreprise/propos-desi/notre-responsabilite

Prochains évènements :

Salon Actionaria 22 et 23 novembre, 2018 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2018 27 novembre 2018

À propos d’ESI Group

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large du Product Performance Lifecycle, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création de Jumeaux Hybrides (Hybrid TwinTM) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 135 M€. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

