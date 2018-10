ESI poursuit son engagement en faveur de la Responsabilité Sociale et Environnementale de l’Entreprise en partenariat avec Gelato Globe

Regulatory News:

ESI Group (FR0004110310 – ESI), leader et pionnier des solutions de prototypage virtuel, et Gelato Globe, annoncent aujourd’hui leur partenariat visant à renforcer la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) du Groupe.

Présent dans plus de 40 pays, ESI est confronté à un défi majeur : limiter son empreinte environnementale globale. Dans cet objectif, ESI et Gelato conjuguent leurs efforts. Historiquement ESI Group gérait et imprimait ses supports de façon centralisée et les envoyait partout dans le monde depuis la France. Le partenariat avec Gelato est une étape supplémentaire dans l’engagement d’ESI Group envers l’environnement tout en simplifiant ses processus de livraison de supports imprimés à l’international. Gelato est une plateforme logicielle qui permet à des entreprises mondiales d’avoir accès à un réseau local d’imprimeurs de qualité dans le monde entier. Gelato offre à ses clients un portail à travers lequel ils peuvent centraliser et gérer leurs documents dans le respect de l’identité de leur marque. Ils sont ensuite imprimés et livrés localement, sans en compromettre la qualité. Cela réduit significativement les distances et délais d’expédition, et permet d’éliminer les coûts liés au gaspillage et au stockage.

En tant que nouveau signataire du Pacte Mondial des Nations Unies, ESI s’engage à poursuivre des actions ciblées notamment dans la réduction de son empreinte carbone. En cherchant à améliorer l’impact environnemental de ses bureaux, ESI réduit sa consommation de papier et d’énergie liée à ses impressions, et limite les émissions de gaz à effet de serre associées aux livraisons longue distance.

Amy de Rouvray, Directrice Marketing monde chez ESI Group, commente : « Nous avons trouvé en Gelato un partenaire capable de répondre à nos besoins mondiaux d’impressions et à notre besoin croissant de flexibilité et d’adaptabilité aux marchés locaux. Nous y sommes parvenus en utilisant la plateforme cloud de Gelato, tout en réduisant les distances et délais d’expédition et le gaspillage associés à l’impression dans un lieu unique. Gelato permettant à nos filiales de commander et de recevoir la quantité exacte dont ils ont besoin, le tout plus rapidement, nous ne centralisons plus notre stock. Pendant la première phase de lancement, produire localement nous a permis de réduire les distances d’expédition de 70 % (149 000 km) ainsi que les émissions de CO 2 associées. Cela nous a également permis d’éliminer le besoin de commander plus, « juste au cas où », diminuant grandement le gaspillage ! »

Au-delà des bénéfices environnementaux, ce partenariat apporte également à ESI une agilité dans ses processus d’impression, et assure la cohérence d’utilisation de sa marque. L’excellence que le Groupe s’engage à offrir à ses clients est renforcée par ce gain d’efficacité.

« C’est extrêmement encourageant de voir qu’un leader de marché comme ESI Group se réjouit de l’énorme gain fait sur sa consommation de ressources, en changeant simplement sa manière d’imprimer. Nous savons qu’imprimer fait partie de la gestion de la marque d’une entreprise internationale et du parcours client. Notre mission est d’accompagner ces entreprises dans leur manière de faire, afin de la rendre intelligente, économique et durable. Notre partenariat avec ESI s’est créé sur notre vision RSE commune. Avec nos solutions, ESI renforce son engagement environnemental avec la réduction de son empreinte carbone, tout en gagnant en flexibilité et agilité », commente Henrik Müller-Hansen, Directeur Général et fondateur de Gelato.

Pour en savoir plus sur l’engagement RSE du groupe ESI : https://www.esi-group.com/fr/entreprise/propos-desi/notre-responsabilite

A propos de Gelato

Gelato Globe est une solution professionnelle qui permet une gestion intégrale de la marque et des impressions, incluant la création, l’organisation et la distribution du matériel marketing partout dans le monde, à partir de n’importe quel appareil.

Aujourd’hui, la plateforme de Gelato existe en 11 langues et supporte 27 monnaies, livrant des supports imprimés dans 101 pays et couvrant 6,1 milliards de personnes via un cloud d’impression global.

www.gelato.com

A propos d’ESI Group

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large du Product Performance LifecycleTM, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création de Jumeaux Hybrides (Hybrid TwinTM) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 135 M€. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

