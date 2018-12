ESI sera présent au CES 2019

Accélération des développements de fabrication et d'ingénierie pour inventer la mobilité du futur

ESI Group, pionnier et principal fournisseur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel pour les industries manufacturières, exposera au CES de Las Vegas du 8 au 11 janvier 2019. Accélérant l'innovation dans de nombreux secteurs industriels, ESI travaille notamment avec les plus grands constructeurs automobiles mondiaux et leurs fournisseurs afin de faire émerger des méthodes de fabrication plus intelligentes, des conceptions plus écologiques et des véhicules plus sûrs. Au CES, ESI montrera comment le prototypage virtuel intelligent aide les constructeurs tout comme les start-ups à introduire des innovations de rupture et à accélérer les développements en matière de mobilité, en réduisant ou éliminant les prototypes physiques.

Mobilité du futur : des produits de plus en plus complexes

Alors que les constructeurs automobiles cherchent à développer des solutions de mobilité durable, ils sont confrontés à des besoins complexes et souvent contradictoires. S'ajoutant aux exigences existantes telles que la sécurité ou le confort, les fabricants doivent trouver des moyens ingénieux d'étendre l’autonomie des véhicules électriques ─ ce qui se traduit inévitablement par des objectifs plus stricts en matière de réduction de poids, impactant les coûts de fabrication. Les véhicules connectés et autonomes apportent ainsi un nouveau degré de complexité.

Une approche unique pour stimuler l'innovation

ESI offre une compréhension globale de l’impact d’une exigence sur une autre, aidant ainsi les fabricants à trouver les conceptions optimales et à pré-certifier leurs produits sans forcément avoir recours à des prototypes physiques. En reliant les silos classiques que sont la conception et l’ingénierie du produit, les solutions de prototypage virtuel intelligent d’ESI répondent efficacement aux problèmes posés par le lancement de la prochaine génération de véhicules innovants, qui se devront d’être à la fois de haute qualité et de consommer peu d’énergie. Au CES, ESI mettra l’accent sur ses compétences en allègement des véhicules, un domaine clé pour concevoir des véhicules à faibles émissions et disposant d’une meilleure autonomie. Dans ce contexte, ESI exposera des travaux de recherche effectués au sein du consortium USCAR (Council for Automotive Research aux États-Unis).

Améliorer la productivité en façonnant des usines intelligentes

Aujourd'hui, les constructeurs automobiles cherchent à réduire les délais de mise sur marché, à améliorer la qualité des produits et à augmenter la productivité en évitant des erreurs de conception au niveau des produits mais aussi des processus, et ce le plus tôt possible. Anticiper les interactions entre les opérateurs, les machines et leur environnement dans l’usine est essentiel pour prévoir les aspects ergonomiques et améliorer les cadences. ESI présentera au CES ses solutions immersives qui favorisent la conception de processus centrés sur l’humain : sur le stand d’ESI, les visiteurs pourront découvrir le processus d’assemblage du véhicule écologique de Gazelle Tech en réalité virtuelle. De plus, ESI et son partenaire Diota présenteront des synergies entre la réalité virtuelle (ingénierie produit et processus) et la réalité augmentée (assistant les opérateurs lors des opérations d'assemblage et de maintenance).

Tirer parti des objets connectés et des capteurs pour promouvoir une conduite plus sûre et une excellence opérationnelle

Tandis que l’économie du résultat (The Outcome Economy) fait évoluer les attentes des clients de la qualité des produits (vendus) à l’excellence opérationnelle (utilisés), ESI présentera au CES ses solutions reposant sur le prototypage virtuel et l’analyse de Big Data pour assurer la fiabilité des produits. Arnaud de la Fouchardière, PDG de Vitirover, rejoindra le stand d’ESI pour présenter un projet commun qui utilise la Smart Data pour prédire et contrôler le comportement de ses troupeaux de robots désherbants. Cette même technologie peut s’appliquer aux systèmes de contrôle embarqués, à bord des véhicules du futur.

ESI : un partenaire de choix pour les OEM et les startups

ESI fournit ses solutions aux principaux équipementiers mondiaux dont Fiat Chrysler Automotive, Ford, Honda, Renault, Nissan, Toyota, le groupe Volkswagen et leurs fournisseurs. Grâce au travail en étroite collaboration avec ses clients et à un écosystème mondial de partenaires académiques et de R&D, ESI a développé une expertise unique en pré-certification basée sur des prototypes virtuels aussi fiables que des prototypes réels, car construits virtuellement étape par étape, depuis la matière première jusqu’au produit à sa sortie d’usine. Au CES, les visiteurs pourront en savoir plus sur la manière dont les plus grands fabricants industriels, tout comme les start-ups, tirent parti des technologies de rupture d’ESI pour proposer des solutions et des véhicules toujours plus innovants.

