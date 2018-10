ETABLISSEMENT FAUVET GIREL : COMMUNIQUE FINANCIER SUR LES COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2018

Regulatory News:

ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société ETABLISSEMENT FAUVET GIREL (Paris:FAUV) est une société cotée sur le marché NYSE Euronext Paris (XPAR – Actions) sous le numéro ISIN FR FR0000063034 (FAUV) et dont l’activité actuelle consiste en la gestion de ses actifs immobiliers et financiers.

Pour la période du premier janvier 2018 au 30 juin 2018 et selon les données EURONEXT (https://www.euronext.com/fr/products/equities/FR0000063034-XPAR), le cours le plus bas enregistré par le titre « Etablissements FAUVET GIREL » FR0000063034 a été de 18,20 € et le cours le plus haut a atteint 24,20 €.

Nous vous informons qu’au cours du semestre clos le 30 juin 2018, les revenus nets générés par la location des 65 wagons et du conteneur détenus pas la Société se sont élevés pour le premier semestre 2018 à 280 K€, soit en 6 mois d’activité.

Au cours du premier semestre 2018, la Société a fait l’acquisition en 6 wagons « Slurry DURO » auprès d’ATIR RAIL pour 644 K€.

INFORMATIONS SUR LA DETENTION DU CAPITAL

Le capital de la Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL est détenu pour 91,47 % par la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION S.P.A.C.L.O., le reste étant détenu par des personnes physiques.

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Nous vous indiquons qu’aucune convention ou transaction entre parties liées n’est intervenue ou ne s’est poursuivie au titre du premier semestre 2018.

ACTIVITES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Eu égard à l’activité de la Société, nous vous informons que la Société n'a engagé aucune activité de recherche et de développement au cours du semestre.

ÉVÉNEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE 30 JUIN 2018

Entre la date du 30 juin 2018 et la date à laquelle le présent rapport est établi, la Société a cédé l’ensemble de son parc de wagons et conteneur aux sociétés du même groupe : la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION S.P.A.C.L.O. et la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS CITERNES C.I.W.C.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDS POUR LE SECOND SEMESTRE 2018

La nature et le niveau des risques auxquels est soumise la Société n’ont pas changé par rapport aux facteurs de risques présentés dans notre rapport financier annuel 2017, déposé le 18 mai 2018 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Compte tenu du marché, l’activité de la Société ne présente aucun facteur de risque ou d’incertitude susceptibles d’influencer la marche des affaires au cours du second semestre.

PERSPECTIVES POUR LE SECOND SEMESTRE 2018

La Société compte céder ses actifs immobiliers d’ici la fin du second semestre 2018.

L’activité de la Société pour le second semestre dépend essentiellement de l’issue de la cession du bloc de contrôle à la société Krief Group que se porte acquéreur de 242.527 actions, représentant 96,70% du capital et des droits de vote de la société Etablissement FAUVET GIREL. La conclusion définitive de cette opération est conditionnée par la réalisation de diverses conditions suspensives.

A ce titre, nous vous renvoyons aux informations publiées dans le communiqué de la Société du 20 juin 2018.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Les comptes semestriels au 30 juin 2018 présentés dans ce document ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 24 septembre 2018 et ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. La Société a retenu comme méthode de base, pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité, la méthode des coûts historiques. Les règles et méthodes d'établissement des comptes semestriels sont identiques à celles retenues pour les comptes annuels.

Au titre du premier Semestre 2018 (et comparativement avec le premier semestre 2017) :

Le chiffre d’affaires H.T. réalisé sur les locations de conteneurs s’est élevé à 343 453 € contre 324 266 € au titre du premier semestre 2017.

Les « autres produits » s’élèvent à 43 € contre 723 € au titre du premier semestre 2017.

Les charges d’exploitation ressortent à 251 348 € contre 238 545 € au titre du premier semestre 2017. Elles se répartissent comme suit :

30 juin 2018 30 juin 2017 - Autres achats et charges externes 94 930 € 89 925 € - Impôts, taxes et versements assimilés 1 381 € 1 643 € - Salaires et traitements - - - Charges sociales - 371 € - Dotations aux amortissements sur immobilisations 155 034 € 142 104 € - Autres charges 3 € 4 503 €

Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation s’élève à 92 149 € contre 86 443 € au titre du premier semestre 2017.

Les produits financiers s’élèvent à 1 107 € contre 1 283 € au titre du premier semestre 2017. Ils correspondent essentiellement aux intérêts perçus des placements bloqués à long terme. En l’absence de charges financières, le résultat financier ressort donc du même montant.

Nous enregistrons, au 30 juin 2018, un résultat courant avant impôts de 93 255 € (87 726 € au 30 juin 2017), lequel :

après incidence d’un résultat exceptionnel de <235 251> € (<290 884 € au 30 juin 2017) - correspondant aux amortissements dérogatoires pratiqués suite aux investissements réalisés dans les wagons-,

et en l’absence d’impôt sur les bénéfices,

laisse apparaître une perte de <141 995> € contre une perte de <203 158> € au 30 juin 2017.

Le total du bilan de la Société s’élève au 30 juin 2018 à 7 618 378 € contre 7 006 930 € au 30 juin 2017.

INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL détient au 30 juin 2018 des certificats de dépôt pour un montant de 1 248 000 € (d’une durée maximum d’un mois et rémunérés à taux fixe).

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER

Les travaux de certification des comptes semestriels par le commissaire aux comptes étant toujours en cours, la mise à disposition du rapport semestriel interviendra dans un second temps.

Etablissement FAUVET GIREL

Société cotée sur Alternext Paris de NYSE Euronext – Code ISIN : FR0000063034

Site : http://www.fauvet-girel.fr/

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181011005386/fr/