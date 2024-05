ETF : 54,1 milliards d’euros de collecte en avril (Amundi AM)

Les investisseurs ont alloué 54,1 milliards d’euros aux ETF en avril, dont 31,2 milliards d’euros aux ETF actions et 21,4 milliards d’euros aux ETF obligataires, selon les données d’Amundi Asset Management. "Ces flux sont plus faibles que ceux enregistrés en mars, traduisant le sentiment d’incertitude des investisseurs quant à l’orientation future des taux d’intérêt", explique le gestionnaire d’actifs.



Les obligations de très court terme ont été les plus recherchées avec des souscriptions records de 7,4 milliards d'euros, "les investisseurs profitant de ces produits affichant un risque de duration minimal".



La collecte des indices actions américaines a progressé de 7 milliards d'euros, poursuivant leur tendance de long terme. Les actions japonaises ont également confirmé leur momentum avec 3,4 milliards d'euros de collecte en avril, "malgré les inquiétudes des investisseurs concernant les valorisations élevées observées dans cette région".