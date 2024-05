Six nouveaux ETF Spot, trois basés sur le bitcoin (BTC) et trois sur l'ether (ETH), ont été lancés à Hong Kong le 30 avril. En revanche, le volume des transactions reste relativement faible par rapport aux attentes. On y revient dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

JPMorgan détient des parts d’ETF Bitcoin Spot

JPMorgan, la plus grande banque américaine, a révélé son investissement dans les ETF Bitcoin Spot. Le document déposé auprès de la SEC indique des participations dans des ETF Bitcoin émis par BlackRock, Fidelity et Bitwise.

Parts dans les ETF Bitcoin Spot de JPMorgan

Phoenix Trades

James Seyffart de Bloomberg note en revanche que ces investissements sont globalement liés à leurs rôles de teneurs de marché et peuvent fluctuer. D’ailleurs, ce document montre uniquement les positions longues, mais ne montrent ni les positions shorts, ni les produits dérivés, ce qui biaise la réalité des participations. La semaine dernière, Wells Fargo, la 3e plus grande banque américaine, avait également déclaré son exposition aux ETF Bitcoin.

Marathon Digital dévoile ses résultats

Marathon Digital, géant du minage de Bitcoin, a dévoilé ses résultats financiers pour le 1er trimestre 2024. La société a vu ses revenus augmenter de 224 % au 1er trimestre, atteignant 162,5 millions de dollars. Les bénéfices ont également progressé de 184 %, passant à 337,2 millions de dollars. La capacité de minage de l'entreprise a augmenté de 142 %, atteignant 27,8 EH/s, avec un objectif de 50 EH/s d'ici fin 2024. Marathon a produit 2 811 BTC durant le trimestre, en vendant 26 % pour financer ses opérations.

Donald Trump est ouvert aux dons en cryptomonnaies

Lors du "Trump Cards NFT Gala", un dîner réunissant les détenteurs de sa collection de NFT, Donald Trump a confirmé que sa campagne accepterait des donations en cryptomonnaies et qu'il voulait simplifier les régulations pour favoriser les entreprises crypto aux États-Unis. Il a critiqué les régulations actuelles pour leur hostilité envers les cryptomonnaies et a affirmé vouloir arrêter l'exode des entreprises crypto du pays. Trump a également lancé une collection de NFTs en 2022, récoltant près de 5 millions de dollars en ethers (ETH).

Salvador : Il est désormais possible de suivre les transactions BTC du gouvernement

Le Salvador a lancé un explorateur de blockchain pour suivre ses transactions en bitcoins, une initiative de transparence dirigée par le National Bitcoin Office (ONBTC). Ce portail permet au public de voir les achats et ventes de BTC du gouvernement, qui détient actuellement 5 748 BTC. Bien que le Salvador affiche une plus-value de 57 millions de dollars sur ses investissements, l'adoption du bitcoin reste limitée dans le pays en raison de divers obstacles, notamment technologiques. Néanmoins, le pays continue de promouvoir l'éducation sur Bitcoin pour former les développeurs de demain.

Solde du compte en BTC du Salvador

bitcoin.gob.sv

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Six nouveaux ETF Spot, trois adossés au cours du bitcoin (BTC) et trois autres à celui de l’ether (ETH), ont commencé à être négociés à Hong Kong mardi 30 avril. Les trois gestionnaires d'actifs sont : Bosera Funds, China Asset Management (la filiale à Hong Kong) et Harvest Global Investments.

Il s'agit des premiers ETF bitcoin et ether au comptant à être lancés dans la région, mais les volumes d'échange ont été assez faibles jusqu’à présent. Les transactions peuvent se faire en dollars de Hong Kong ou en dollars américains, China AMC permettant également des transactions en yuans.

Les trois ETF Bitcoin Spot à Hong Kong affichent, deux semaines après leur commercialisation, 219 millions de dollars d’encours. Les trois ETF Ethereum Spot, eux, affichent un encours cumulé de 39 millions de dollars. À titre de comparaison, les ETF bitcoin lancés aux États-Unis le 11 janvier dernier, ont enregistré un volume d'échanges de plus de 4,5 milliards de dollars le premier jour de leur lancement en début d'année.

Transactions sur les ETF Bitcoin Spot à Hong Kong

SoSo Value

Le lancement de ces ETF à Hong Kong était plutôt attendu par la communauté crypto car l'Asie affiche une base de détenteurs de cryptomonnaies bien plus importante que n'importe quelle autre région du monde.

Nombre de détenteurs de cryptomonnaies dans le monde

Statista, Huobi Research

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce faible engouement pour ces ETF à Hong Kong. Déjà, les marchés de capitaux américains restent le terrain de jeu dominant pour les institutions du monde entier.

Le 11 janvier, lorsque BlackRock et consorts ont lancé leur ETF Bitcoin Spot, bon nombre d’institutions financières, y compris asiatiques, se sont lancés sur ces produits américains, ce qui a réduit l’attrait de ceux de Hong Kong quasiment deux mois plus tard. Il est difficile d'imaginer un monde où les ETF de Hong Kong deviendraient plus importants que les fonds négociés aux États-Unis.

Par ailleurs, les crypto-investisseurs asiatiques, comme en Occident, investissent principalement directement dans les actifs natifs via des plateformes de cryptomonnaies, ce qui réduit l’attrait de ces fonds pour les particuliers.

Il convient également de garder à l'esprit que les cryptomonnaies sont toujours interdites en Chine continentale. À moins que cette situation juridique ne soit inversée, près de 1,4 milliard de personnes en Asie ne seront pas autorisées à allouer des capitaux à ces fonds. Autoriser la Chine continentale à échanger ces ETF Crypto irait à l'encontre de la politique monétaire de Pékin consistant à contrôler la hausse et la baisse du yuan (RMB).

Les contrôles des capitaux en Chine sont conçus pour réguler les entrées et sorties d'argent, empêcher les fluctuations monétaires excessives et la fuite des capitaux, et maintenir la stabilité et la valeur du yuan. Ces contrôles de capitaux restent néanmoins un élément central de sa politique économique, car ses exportations peuvent rester à des prix compétitifs sur les marchés mondiaux.

Et permettre à un trader d'acheter des actions d'un ETF Crypto en yuans via un compte de courtage local, puis de les vendre contre des cryptos, créerait un moyen très efficace de contourner les contrôles de capitaux. Il y a donc peu de chance que Pékin change son fusil d’épaule pour promouvoir la cryptosphère.

Nous devons maintenant attendre de voir comment les ETF à Hong Kong vont évoluer au cours des 12 à 18 prochains mois, mais pour l’instant, l’engouement n’est pas au rendez-vous.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

