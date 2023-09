Dans les méandres impénétrables du cyberespace, la cybersécurité a émergé comme étant la gardienne de notre ère numérique. À une époque où les informations transitent à une vitesse vertigineuse, la cybersécurité représente la première ligne de défense contre les menaces les plus perfides de la Toile. Les experts alertent sur l'augmentation constante des cyberattaques, soulignant l'importance cruciale de renforcer les remparts numériques des consommateurs, des entreprises et des gouvernements. Face à ce défi de taille, les prévisions de croissance du secteur ne cessent de progresser.

La cybersécurité, qu’est-ce que c’est ?

Pour faire simple, la cybersécurité est une méthode de protection des systèmes, des réseaux et des programmes contre les attaques numériques. Les cyberattaques, parfois appelés cybercrime, accèdent ou détruisent généralement des informations sensibles et extorquent de l’argent aux utilisateurs ou perturbent les processus informatiques et commerciaux des entreprises. Face à ces risques, les entreprises investissent massivement dans des outils et logiciels de protection en cybersécurité.



Quelques chiffres sur le secteur de la cybersécurité ?

Les chiffres cités ci-dessous sont tirés de deux récentes études, une publiée par Statista Market Insight, et l’autre par Fortune Business Insight.





Les revenus du marché de la cybersécurité devraient atteindre 166,20 milliards de dollars américains en 2023.

Les services de sécurité dominent le marché avec un volume de marché prévu de 87,97 milliards de dollars américains en 2023.

Les revenus devraient afficher un taux de croissance annuel (TCAC 2023-2028) de 10,48 %, ce qui entraînerait un volume de marché de 273,60 milliards de dollars américains d'ici 2028.

Prévision de croissance des revenus liés à la cybersécurité

Statista







En comparaison mondiale, la plupart des revenus seront générés aux États-Unis (71 790,0 millions de dollars US en 2023).





La dépense moyenne par employé sur le marché de la cybersécurité devrait atteindre 47,74 $ US en 2023. Le coût du cybercrime devrait augmenter chaque année pour atteindre 13,82 trillions de dollars en 2028.



Le coût du cybercrime

Statista

En moyenne en 2022, les entreprises ont consacré 9,9 % de leur budget informatique à la cybersécurité. La technologie, les soins de santé et les services aux entreprises (y compris l’assurance) sont en tête de tous les secteurs en matière d’investissement dans la cybersécurité.

Budget des entreprises par secteur accordé à la cybersécurité

Fortune Business Insight

Comment jouer cette tendance avec un ETF : iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Le iShares Digital Security UCITS ETF USD (LOCK) reproduit l'indice STOXX® Global Digital Security. L'indice STOXX® Global Digital Security suit les sociétés qui sont positivement exposées au secteur de la sécurité numérique. Dans ce contexte, la sécurité numérique englobe les entreprises impliquées dans la transmission, la sauvegarde et/ou le traitement de données sensibles, et/ou le contrôle d'accès à des sites sécurisés (par exemple, des centres de données).



L’ETF suit une stratégie à réplication physique, c’est-à-dire qu'il achète les composants de l’indice pour en reproduire la performance. Ainsi les dix premières composantes de l’ETF, qui représente 17,09% des 104 positions qui le constitue sont les suivantes :

Tenable (1,79%), Vmware (1,77%), Digital Realty (1,76%), Datadog (1,75%), Booz Allen Hamilton (1,74%), Accton (1,68%), Palo Alto Networks (1,67%), Fortinet (1,66%), Mongodb (1,64%), Cyberark Software (1,63%)

Sur ces 104 entreprises, plus de la moitié sont américaines (63,07 %). Les autres sont principalement des entreprises japonaises (12,87%). Depuis sa création en septembre 2018, l’ETF affiche une performance de 54,23%. Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.

Quels sont ses avantages ?

Cet ETF offre une opportunité aux investisseurs qui cherchent à capitaliser sur l'expansion de la cybersécurité. Avec l'intérêt croissant des entreprises du monde entier de se protéger de la cybercriminalité en faisant appel à des solutions de cybersécurité, LOCK offre un moyen pratique de s’exposer à ce marché.

LOCK affiche une bonne performance, tant en termes absolus que relatifs.

Les frais sont faibles (0,40%).

L'ETF a un passeport européen (UCITS) et peut donc être acheté sur un compte titres.

Les points plus négatifs

Concentration sectorielle : Contrairement à un ETF diversifié, un ETF axé sur la cybersécurité investit principalement dans un seul secteur. Cette concentration peut augmenter la volatilité et le risque associé à des événements ou des tendances spécifiques à ce secteur.





Volatilité : L'industrie de la cybersécurité est relativement jeune et peut être sujette à des fluctuations importantes en fonction des actualités, des réglementations, des cyberattaques notables ou d'autres événements sectoriels.





Concurrence accrue : Le domaine de la cybersécurité est très compétitif, avec de nouvelles entreprises émergentes constamment. Cela peut mettre la pression sur les entreprises existantes et affecter leur rentabilité.





Obsolescence technologique : La technologie évolue rapidement, et ce qui est innovant aujourd'hui peut devenir obsolète demain. Les entreprises qui ne peuvent pas s'adapter rapidement risquent de perdre leur avantage concurrentiel.





Dépendance réglementaire : Les entreprises de cybersécurité peuvent être influencées par les réglementations gouvernementales, qui peuvent changer rapidement. De nouvelles réglementations ou normes pourraient potentiellement affecter négativement certaines entreprises du secteur.

La carte d’identité de l’ETF

Indice de référence : STOXX® Global Digital Security

Nombre de positions au 05/09/2023 : 104

Code ticker : LOCK

Code ISIN : IE00BG0J4C88

Éligibilité PEA : non

Frais : 0,40%

Performance de l’ETF depuis sa création en septembre 2018 (source : BlackRock - iShares)