Sur les marchés actions, les perspectives futures sont plus incertaines. Les catalyseurs commencent à manquer, ce qui se fait notamment ressentir sur les marchés européens. De plus, les récentes pénuries de gaz, l'approche du tapering et l'actualité chinoise ne viennent que rendre un peu plus flous nos analyses sur la direction que pourrait prendre les marchés actions dans les semaines et mois à venir. Loin de moi l'idée d'être bearish ou d'annoncer un krach, mais lorsque la météo est incertaine, il vaut mieux sortir couvert. Idem sur les marchés boursiers. Mais la question est comment, en la période actuelle, se couvrir sans aller vers des actifs sans risques ? Actifs qui n'offrent plus aucun rendement, voire pire, nous exposent à des performances négatives pour certains. Si les obligations d'États sont à fuir à cause des taux trop faibles, l'or n'est pas vraiment une meilleure idée à court terme. Sa configuration technique pourrait amener l'once d'or vers un retour au 1680$ contre 1735$ actuellement. Cependant, tout n'est pas à jeter avec l'or. Il existe certains produits qui méritent un examen plus poussé. Le Solactive Gold Backed Bond Index en est l'exemple parfait. Mais qu'est ce qu'est encore cet indice ? Le Gold Backed Bond Index est conçu pour offrir une large exposition au secteur des obligations d'entreprises de qualité libellées en dollars américains tout en couvrant le risque de change lié au dollar américain par la mise en œuvre d'une couverture de l'inflation par l'or. En d'autres termes, l'indice reproduit la performance d'un panier d'obligations d'entreprises de bonnes qualités avec un flux de rendement libellé en or plutôt qu'en dollars. Depuis que Solactive a commencé à suivre les données de l'indice Gold Backed Bond, le rendement total annualisé a été de 12,5%. Source : Solactive eci règle donc le problème numéro un des ETF cherchant à reproduire le cours de l'or. Contrairement au SPDR Gold Shares (NYSE:GLD), au iShares Gold Trust (NYSE:IAU) ou encore au GraniteShares Gold Trust (NYSE:BAR) qui n'offrent aucun rendement aux investisseurs, un ETF suivant le Solactive Gold Backed Bond Index pourrait offrir un rendement obligataire corporate. Il s'avère que c'est exactement ce que fait le Strategy Shares Gold Hedged Bond (GLDB), qui suit le Solactive Gold Backed Bond Index, et offre donc un rendement d'environ 2,5% par an tout en suivant le cours de l'or. Petit rappel pour les plus sceptiques, le prix de l'or a augmenté de plus de 516% depuis le 1er janvier 2000, contre 208% pour le S&P 500 (dividende non réinvesti). Certes, les performances récentes de l'or sont plutôt décevantes, néanmoins il ne faut pas oublier la cyclicité de ce métal précieux. Alors que l'incertitude prend place, que l'inflation augmente à grande vitesse, et que les taux restent extrêmement bas (Yield T-Bonds = 1,537), ne faut-il pas opter pour des actifs moins volatiles moins exposés à d'importants drawdown ? - Strategy Shares Gold Hedged Bond (GLDB) Ticker : GLDB

Cours: $23.645

Eligibilité au PEA : Non

Expense Ratio: 0.79%

Politique de distribution: Mensuel Objectif : L’indice cherche à fournir une exposition à 100 % au secteur des obligations d'entreprises de qualité libellées en dollars américains (la " composante obligataire "), plus une couverture contre l'inflation de l'or avec une valeur notionnelle conçue pour correspondre à la valeur de la composante obligataire, cette valeur notionnelle étant réinitialisée sur une base mensuelle (la " composante de couverture en or "). Principales Positions : SSGH FUND LTD - 6,9%

CASH AND CASH EQUIVALENTS - 6,2%

ANHEUSER - 3,5%

EQUINIX - 3,5%

WALT DISN - 3,4%

VERIZON C - 3,4%

CITIGROUP - 3,4%

WELLS FAR - 3,3%

JPMORGAN - 3,2%

BOEING - 3%

GOLDMAN S - 3% Bien que les actifs sous gestion de cet ETF soient extrêmement faibles, ce qui entraîne un manque de liquidité indéniable, il me semblait intéressant de vous présenter ce produit au fonctionnement particulier.

